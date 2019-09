Rudy Guede ottiene la semilibertà | lavorerà in un centro criminologico

Omicidio Meredith : concessa la semilibertà a Rudy Guede : Niente servizi sociali ma il Tribunale di Roma accoglie in parte l’istanza della difesa dell’unico imputato del delitto di Perugia

Omicidio Meredith Kercher - semilibertà per Rudy Guede : potrà collaborare con un Centro studi criminologici e tornare in carcere la sera : Il tribunale di Roma ha respinto l’istanza con la quale Rudy Guede ha chiesto di essere affidato ai servizi sociali. L’ivoriano di 32 anni è l’unico condannato per l’Omicidio di Meredith Kercher – avvenuto a Perugia il primo novembre 2007 – e sta scontando nel carcere di Viterbo la pena di 16 anni di reclusione. I giudici gli hanno però concesso la semilibertà, consentendogli di collaborare con il Centro studi ...