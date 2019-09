Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Botta e risposta al vetriolo nel corso della seconda puntata di “Amici Celebrities” trae Joe. Loha deciso infatti di prendersi una pausa dalla cucina per dedicarsi alla musica, sua grande passione, ma è stato eliminato subito dal talent di Canale 5. E anche sabato seraha bocciato tutte le sue esibizioni, lui ha avuto di che ridire e tra i due è scoppiata una lite. “Vi mettete in gioco? E allora state al gioco! Altrimenti vada in cucina a maltrattare chi ha una passione e vorrebbe farla diventare il suo lavoro e poi fa la pubblicità degli hamburger”, ha detto infatti. “Basta con questo vittimismo sulla vita difficile. Non faccia il modesto, la sua presunzione è oltre il suo. Lei vuole fare il bravo, non è bravissimo dal mio punto di vista, opinione molto personale che lei potrebbe anche ...

TutteLeNotizie : Platinette contro Joe Bastianich: “Non hai talento, sei uno chef scassamaroni che poi… - Cascavel47 : Platinette contro Joe Bastianich: “Non hai talento, sei uno chef scassamaroni che poi pubblicizza hamburger”… - infoitcultura : Amici Celebrities, Emanuele Filiberto contro Platinette | Caffeina magazine -