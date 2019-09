Lecco | ragazzi rompono un canestro e cercano il sindaco per ripagare il danno “Hanno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Spaccano ildi un giardino ma anziché fuggire si presentano dal, Matteo Colombo, 29 anni, peril. Una storia lontana da quelle che di solito occupano le pagine dei giornali e che è avvenuta a Valgreghentino, 3500 abitanti in provincia di. A rendere noto a tutti il gesto ci ha pensato l’amministrazione sulla pagina Facebook del Comune: “Unrotto giocando una partita di basket. Spesso succede che si fa finta di nulla e si scappa, invece questihanno prontamente avvisato il Comune e si sono spontaneamente offerti per “” ilcon qualche ora di lavori sul territorio. L’Amministrazione li ha incontrati e dalla chiacchierata si è poi passati subito ai fatti; lo scorso mercoledì è stato organizzato un pomeriggio di “lavoretti”. È stato pulito il parchetto di Via Toscanini, il cimitero di villa e altri piccoli ...

