Io non Balo da solo | la nuova vita di SuperMario

Riscatto Napoli dopo ko col Cagliari - al Brescia non basta Balotelli : Il Napoli risponde alla clamorosa sconfitta di mercoledì contro il Cagliari e alla seconda partita consecutiva al San Paolo regola il Brescia

Balotelli e Napoli - due strade che si sfiorano ma non si incrociano mai : Una lunga storia quella di Balotelli e Napoli. Il feeling del neo attaccante del Brescia con la città è speciale, scrive Il Giornale. E’ a Napoli che è nata e vive sua figlia Pia. E’ qui che Super Mario trascorre le vacanze, tra Capri, Ischia,Positano, Amalfi e Sorrento. In città ha tante amicizie, “alcune semplici e disinteressate”, altre che invece lo hanno costretto più volte ad avere rapporti con tribunali e ...

Dalla Spagna - Don Balon : Juventus - Cristiano Ronaldo non vorrebbe l'acquisto di Isco : La Juventus è pronta ad affrontare tre importanti partite nei prossimi giorni: si parte con la Spal sabato 28 settembre alle ore 15:00 mentre martedì 1 ottobre ci sarà la seconda giornata di Champions League contro il Bayer Leverkusen all' 'Allianz Stadium', match importante perché in caso di vittoria i bianconeri getterebbero le basi per la qualificazione agli ottavi di finale. Si chiude poi, prima della sosta per le nazionali, con il big match ...

Balotelli a DAZN : «Giocare contro CR7? Bello - ma non mi esalta» : “Se mi esalta giocare contro Cristiano Ronaldo? No. Non mi interessa proprio”. Mario Balotelli è pronto all’esordio con la maglia del Brescia: scontata la squalifica, l’attaccante ex Inter, Milan e Manchester City domani dovrebbe scendere in campo contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. “Lui è un grande campione, è il migliore al mondo insieme a […] L'articolo Balotelli a DAZN: «Giocare contro CR7? Bello, ma ...

Brescia - Balotelli snobba Ronaldo e la Juventus : “non mi esalta giocarci contro - è una partita come le altre” : L’attaccante del Brescia ha scontato la squalifica di quattro giornate ricevuta in Francia ed è pronto a scendere in campo contro la Juventus E’ finalmente arrivata l’ora di Mario Balotelli, l’attaccante del Brescia è pronto a tornare in campo dopo la squalifica di quattro giornate ricevuta ai tempi del Marsiglia. Marco Alpozzi/LaPresse Il suo ‘nuovo’ debutto in Serie A non sarà però affatto semplice, ...

Dalla Spagna - Don Balon : Suarez avrebbe suggerito al Barcellona di non prendere Bentancur : A quasi 20 giorni Dalla fine del calciomercato, arrivano sempre interessanti retroscena associati ad eventuali trattative che avrebbero potuto svilupparsi ma per un motivo o per l'altro non si sono concretizzate. Ad esempio si era parlato dell'interesse del Paris Saint Germain per Emre Can, che la Juventus ha poi deciso di non cedere, salvo poi non inserirlo nella lista Champions League causando le parole pesanti del tedesco, poi rientrate. Si è ...

Amichevoli - Brescia ok contro il Frosinone : in gol SuperMario Balotelli - spettatore Andrea Pirlo : Buon inizio di campionato in casa Brescia, le Rondinelle hanno vinto in trasferta all’esordio contro il Cagliari, poi il ko contro il Milan ma comunque una buona prestazione. La squadra di Corini è scesa in campo per l’amichevole contro il Frosinone, successo per 2-0 contro la squadra di Alessandro Nesta nel match disputato questo pomeriggio a Ospitaletto, spettatore d’eccezione l’ex centrocampista Andrea Pirlo. Il ...

La Serie A comincia ma non per tutti - dodici gli squalificati per il primo turno : Balotelli debutta alla 5ª : L’attaccante del Brescia deve scontare ben quattro turni di squalifica ricevuti dopo l’ultima giornata della scorsa Ligue 1, mentre per altri undici giocatori il debutto verrà rimandato di una settimana La Serie A sta per cominciare, si parte sabato alle 18 con la sfida tra Parma e Juventus, seguita poi da Fiorentina-Napoli come anticipo del sabato sera. Alessandro Tocco/LaPresse Domenica si completerà il programma con le altre ...

Balotelli : “non è stato difficile scegliere Brescia. Adesso l’obiettivo è l’Europeo” : È il Mario Balotelli day, presentato ufficialmente come nuovo calciatore del Brescia Mario Balotelli. Il presidente Cellino ha presentato così Mario ai giornalisti presenti “Non è un’operazione pubblicitaria. Non è di buon gusto parlare di contratti e cifre nelle presentazioni. Mario ci ha messo in condizione di poterlo avere con noi”. Come è nata la trattativa? “Non è stato così difficile scegliere Brescia. Quando è ...

Calcio : Mario Balotelli al Brescia? Ancora tu…ma non dovevamo vederci più : Mario Balotelli, Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più…Perdonerà il riferimento chi ha scritto la storia della canzone italiana e non solo per parlare di qualcosa di ben altra levatura ma il riferimento al ritorno in Italia dell’ex attaccante di Milan e Inter è chiaro. 1.5 milioni di euro: questo dovrebbe essere lo stipendio base che percepirà Mario, a carico del Brescia di Massimo Cellino. L’affare è già fatto, stando a ...

A tutto Mancini - dalla malattia di Mihajlovic al messaggio per Balotelli : “per lui non posso fare più niente” : Mancini senza peli sulla lingua: dal nuovo campionato di Serie A alla malattia dell’amico Sinisa Mihajlovic Manca una settimana all’inizio del campionato italiano di Serie A: mentre le società cercano di concludere gli ultimi colpi di mercato per formare squadre competitive e forte, i giocatori sudano per arrivare in splendida forma all’esordio stagionale. Fabio Ferrari/LaPresse Intervistato dalla ‘rosea’, ...