Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Stanno arrivando alcune segnalazioni interessanti oggi 30 settembre per tutti coloro che sono in possesso di unP30 Pro e che, più in generale, stanno seguendo con interesse l'evoluzione di10 in versione. Dopo avervi parlato dell'ampliamento del programma con l'aggiunta di nuovi potenziali iscritti, come avrete notato dall'approfondimento portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, questo lunedì diventa molto importante analizzare ulteriori riscontri provenienti dal resto d'Europa. Si tratta fondamentalmente della seconda versione evoluta della suddetta, con un segnale chiaro dato a tutti dagli sviluppatori. Al momento, infatti,10 è ancora un "working in progress", al punto che ildel pacchetto software VOG L29 10.0.0.153 (C431E19R2P5logpatch01) evidenzia la volontà di migliorarne la qualità. Possibile dunque notare dei cambiamenti ...

OptiMagazine : Già in miglioramento EMUI 10 in beta per Huawei P30 Pro: secondo rilascio in corso - GreenMidnight1 : @ManuelR97_ Comincia a mettere Rebic a sinistra e Leao a destra al posto di Suso, poi vedi già un miglioramento epocale. - gia___p : RT @franceccoy: Vorrei porre una domanda a tutti i siciliani che hanno votato il centro destra ed ora gridano “capitano, capitano”... potet… -