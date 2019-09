Conte rivela | “Mai aperto un libro di matematica | chiedo scusa ai miei prof Io

Governo : Conte ‘rivela’ a Skuola.net - ‘mai aperto un libro di matematica’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Filosofia, lettere, storia”. Il premier Giuseppe Conte ricorda le materie preferite da studente del liceo Classico a Skuola.net. E rivela di non aver “mai aperto un libro di matematica. Pur avendo buoni voti, non ho mai aperto un libro, Facevo gli esercizi al volo a fine lezione”. Voto di maturità? “Sessanta”. Da professore invece come di giudica? “Bisognerebbe ...

"Mai aperto un libro di matematica" - rivela Giuseppe Conte : Come ero da professore? "Spero che mi si riconosca di essere sempre stato rispettoso della persona. I voti? Non regalavo nulla, ma senza mai penalizzare gli studenti". Così il premier Giuseppe Conte, parlando a 'Skuola.net'. Il premier rivela di avere avuto il massimo dei voti alla maturità al liceo classico. "Tra le materie più amate filosofia e storia", aggiunge il presidente del Consiglio. "Chiedo venia ai miei professori di ...

Giuseppe Conte - Bruno Vespa rivela : "L'endorsement di Donald Trump è un'assicurazione sulla vita" : Sono due i personaggi al centro del fondo di Bruno Vespa pubblicato su Il Giorno di sabato 28 settembre: Luigi Di Maio (per le sue difficoltà nel M5s) e Giuseppe Conte, il quale "sta vivendo una sua fortunata seconda stagione politica". Il conduttore di Porta a Porta sottolinea come "quel che è camb

Acido Folico - cos’è e a cosa serve? I benefici - gli alimenti che lo Contengono e i sintomi che rivelano la carenza : L’Acido Folico è una vitamina idrosolubile del gruppo B, anche nota come vitamina B9: fa parte di quei nutrienti che non possono essere accumulati dall’organismo, deve essere pertanto assunto regolarmente tramite l’alimentazione. È sicuramente una delle sostanze fondamentali per il nostro corpo, e la sua carenza può comportare numerose patologie. Cerchiamo quindi di capire perché è così importante. La parola deriva dal ...

Lippi : “Nessuno come la Juve - anche Conte giocherà con tre punte. La squadra rivelazione? Può essere…” : Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Marcello Lippi ha detto la sua sulla Serie A. L’attuale ct della Cina ha analizzato questo inizio di campionato. «Premier Italia? Vediamo. Se fosse un’evoluzione offensiva sarebbe molto positivo. Ma forse è semplicemente inizio stagione e le squadre non equilibrano ancora la fase d’attacco con quella difensiva. Perché non credo che gli allenatori siano Contenti di tutti questi ...

Borderlands 3 : rivelati nuovi dettagli sull'endgame - il calendario dei Contenuti e la timeline dei DLC : nuovi dettagli su Borderlands 3 sono stati rivelati durante il PAX West, e si concentrano su quello che i giocatori potranno fare una volta conclusa la campagna principale.Durante il Gearbox Main Theatre Show (dove è stato anche annunciato un porting per PC di Borderlands 2 VR), Gearbox ha rivelato maggiori dettagli sia sul contenuto endgame del gioco sia sul supporto post-lancio per Borderlands 3. Quelli che riportiamo sono in realtà dettagli ...

Inter-Lecce - Conte rivela : “Sento tantissimo le partite - faccio 6-7 km a bordo campo…” : “Pretendo tantissimo ma do anche tantissimo. Per questo motivo sento le partite, ogni volta a bordo campo faccio 6-7 chilometri“. A rivelarlo, in conferenza stampa dopo il match Inter-Lecce finito 4 a 0, l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte. Che ha aggiunto: “Sono soddisfatto, ma dobbiamo evitare le amnesie. È successo per 15 minuti dopo il 2 a 0″. L'articolo Inter-Lecce, Conte rivela: “Sento tantissimo ...

Conte : “Salvini ha seguito interessi personali e compromesso quelli nazionali. Ha rivelato carenza di cultura costituzionale” : “Il ministro dell’Interno ha dimostrato di inseguire interessi personali e di partito. Quando una forza di partito si concentra solo sui propri interessi finisce per compromettere l’interesse nazionale”. E pure: “Le scelte di Salvini rivelano scarsa sensibilità istituzionale e carenza di cultura costituzionale”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando nell’Aula del Senato, ha attaccato ...