Chi c' è e chi no ai funerali dell' ex presidente francese Chirac

Migranti : due nuovi sbarChi a Lampedusa - arrivati 31 tunisini : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Due nuovi sbarchi autonomi a Lampedusa. Due barchini, con a bordo 15 e 16 Migranti, tutti di nazionalità tunisina, sono arrivati in porto. Salgono così a undici gli sbarchi sull'isola da sabato sera con oltre 200 arrivi.

Dramma in A1 - terribile sChianto nel Reggiano : Tommaso muore a 19 anni - feriti due amici : La vittima è il 19enne Tommaso Cerioli, originario di Trescore Cremasco in provincia di Cremona. Viaggiava su un'auto con due suoi amici rimasti feriti nello schianto. La tragedia sul tratto emiliano dell'Autostrada del Sole nel tratto compreso tra le uscite di Reggio Emilia e Terre di Canossa-Campegine.Continua a leggere

F1 - gerarChie confuse tra Leclerc e Vettel. Ora serve fare Chiarezza : Mattia Binotto si sta rendendo sempre più conto, a sue spese,e che il ruolo del team principal di una scuderia di Formula Uno è quanto mai complicato. Per questa figura si deve essere tante cose contemporaneamente. Si deve dare l’indirizzo giusto dal punto di vista tecnico, si deve guidare il team a livello politico, si deve valutare quale strategia adottare, ci si deve circondare di una squadra che deve proporre una vettura competitiva, ...

La figlia di Ewan McGregor racconta : "Mi incolpavo per gli stupri e gli attacChi di un uomo" - : Luana Rosato Clara McGregor, figlia del noto attore Ewan, ha parlato pubblicamente del suo anno difficile facendo delle rivelazioni choc Le confessioni choc della figlia di Ewan McGregor, Clara, hanno fatto il giro del web e lasciato ammutoliti tutti i suoi fan: la giovane, infatti, ha raccontato per la prima volta di aver subito stupri e violenze da un uomo. Clara McGregor ha scelto di pubblicare una lunga lettera sul suo profilo ...

Golf - Franco Chimenti : “Francesco Molinari farà sognare all’Open d’Italia. La Ryder Cup 2022 è una sfida vinta” : “L’Open d’Italia vanterà grandissimi campioni. Francesco Molinari ci farà vedere cose fenomenali, ne sono sicuro. Con lui ci saranno tanti grandi interpreti della disciplina come Justin Rose e molti altri. Ma l’Italia può contare su altri grandi giocatori come Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Sarà grande spettacolo” (fonte: Ansa). Con queste parole si è espresso Franco Chimenti, n.1 della ...

MERTENS 7 - 5 : È ssemp’isso ll’ommo ‘e cChiú d’’a scuatra nostra : E cche saciccio guagliú! Pussibbile ca nujaute ‘ntribbuna-divano nun simmo crestiane ‘e vederece ‘na mubbara (partita) d’’o Napule senza penziere e ssenza apprenzioni (preoccupazzione)? Pussibbile ca nun riuscimmo a ttené ‘a porta acrata (inviolata) e aîmm’’a piglià allimmeno n’addaffa (rete)? E ccumminfatte chesto nce succedette pure ajere contr’â scuatra bergamasca ca ô 97’ vattettemo pe ddoje a uno, doppo d’avé nchiuso ‘o primmo ajone ...

Commercio : Fida - no tasse a Chi apre negozio Chiuso - a Padova succede già (2) : (AdnKronos) - “In diverse province la questione dei negozi chiusi ha assunto dimensioni drammatiche – spiega Ghiraldo – Penso ad alcuni paesi del Bellunese, dove proprio in questi giorni il mio collega della Fida-ConfCommercio Sandro Lavanda ha lanciato un appello per salvare le piccole attività di

Commercio : Fida - no tasse a Chi apre negozio Chiuso - a Padova succede già : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - Agevolazioni fiscali per chi apre un negozio chiuso: l’esperienza di Padova, recentemente proposta anche a Cadoneghe, potrebbe estendersi a tutti i Comuni del Veneto. Ci crede il presidente regionale della Fida (il sindacato degli alimentaristi che fa capo a Confcommer

Palermo : Chinnici (Pd) - 'via libera rendiconto consentirà stabilizzazione 600 precari' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "L'approvazione del bilancio consuntivo 2018 da parte del consiglio comunale di Palermo è frutto del senso di responsabilità delle forze politiche di maggioranza e opposizione. Il via libera al rendiconto infatti consentirà la firma dei contratti a tempo indeterminato

Ikea ritira dal commercio il bavaglino “Matvra” : “RisChio soffocamento - riportatelo in negozio” : Ikea annuncia il ritiro dal mercato dal bavaglino Matvra, nella versione blu/rossa, per rischio di soffocamento, invitando i clienti a non utilizzare il prodotto. Il colosso svedese spiega di avere ricevuto segnalazioni riguardanti il bottone del bavaglino che – se tirato dal bambino – potrebbe staccarsi e causare il rischio di soffocamento. I bavaglini con lo stesso nome, Matvra, ma con motivo frutta/verdura, verde/giallo, sono ...

Lidia SChillaci a Storie Italiane : “Ho avuto un passato difficile” : Tale e Quale Show, Lidia Schillaci intervistata da Eleonora Daniele: “Ho avuto un’infanzia difficile…” E’ stata Lidia Schillaci l’ultima ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 30 settembre 2019. Intervistata dalla conduttrice, la concorrente di Tale e Quale Show 2019 ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 ha parlato della sua esperienza nel programma di ...

Ritirata nota macChina per caffè : si risChia la scossa durante l’uso - non utilizzare e riconsegnare [MARChiO E INFO] : La nota catena di supermercati Lidl ha diffuso l’avviso di richiamo a scopo precauzionale della “macchina per caffè espresso SEMS 1100 A1” marchio Silvercrest. In particolare il lotto incriminato è quello con il numero articolo 313486. Ecco la nota pubblicata sul sito web di Lidl: L’azienda Kompernaß Handelsgesellschaft mbH ha predisposto a scopo precauzionale il richiamo dell’articolo “macchina per caffè espresso SEMS 1100 A1” col marchio ...