F1 | GP Russia 2019 Sebastian Vettel infuriato con Leclerc e Ferrari | “Avevamo un

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Domenica funesta per, il tedesco era balzato al comando del GP digrazie a una partenza spettacolare con cui ha superato Lewis Hamilton e Charles. Il pilota dellaha comandato la gara per la prima metà, poi si è fermato ai box ed al rientro la sua Rossa ha accusato dei problemi al motore che hanno così costretto il quattro volte Campione del Mondo a ritirarsi. Il teutonico è comunque molto arrabbiato perché il muretto lo aveva costretto a un pit-stop in modo da farlo scivolare in seconda posizione alle spalle di Charlesma la strategia non ha funzionato e infatti Lewis Hamilton ha vinto davanti a Valtteri Bottas per una doppietta Mercedes.ha lanciato delle frecciate pesanti a Charlese alla scuderia attraverso i microfoni di Sky: “Non so esattamente cosa sia successo. Avevamo un accordo, avevo parlato con ...

