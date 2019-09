Emma Marrone lascia l' ospedale e rassicura i fan | ' È' andata | piango di gioia finalmente'

Emma Marrone dopo l'operazione : 'Non vedo l’ora di tornare da tutti voi' : Emma Marrone è tornata e ancora più forte di prima. La cantante pugliese ha recentemente postato un messaggio per i suoi affezionati fan: 'Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre'. Come la maggior parte del pubblico sa, la 35enne aveva precedentemente annunciato a tutti l'inaspettato stop alla musica a causa di un problema salutare che l'aveva costretta ad abbandonare le scene e seguire alcune cure. Inoltre, ...

Emma Marrone fuori dall’ospedale. Le Parole di Giorgia per l’amica : “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata!”. Con questo commento Emma Marrone ha pubblicato su Instagram l’immagine di un classico braccialetto ospedaliero staccato dal polso, positiva conclusione del problema di salute per il quale aveva fermato la sua attività artistica, annunciandolo sui social con corredo di polemico contro di lei. “Ho bisogno del tempo ...

Emma Marronerassicura i fan : Dura - ma è andata bene : Auguri, Emma. E finiamola qui. Perché del «dibattito social» sulla guarigione della cantante non sentiamo nessun bisogno. Lo diciamo per rispetto di Emma Marrone, ma soprattutto per rispetto del buonsenso. Un personaggio pubblico ha il diritto di informare in tempo reale i fan addirittura delle proprie condizioni di salute? Sì certo, anche se avere il diritto di farlo non significa sentirsi necessariamente in dovere di farlo. A meno che non si ...

Amici Celebrities - i saluti di Alessandra Amoroso per Emma Marrone : "Ti vogliamo un sacco bene" (VIDEO) : ?Ospite della seconda puntata di Amici Celebrities è stata Alessandra Amoroso che ha portato Mambo Salentino, il successo dell'estate 2019 cantato insieme ai Boomdabash e ballato in studio da Raniero Monaco di Lapio. La cantante uscita vittoriosa da Amici nella sua versione originale nel 2009 quest'anno ha compiuto i suoi primi 10 anni di carriera.Così come lei, nel 2020 anche una sua cara collega, Emma Marrone, la raggiungerà. In questo periodo ...

Emma Marrone torna su Instagram : «È stata dura - ma è andata. Piango di gioia» : Emma Marrone è tornata sui social dopo l'annuncio, lo scorso 20 settembre, di una pausa forzata dalla musica per fare i conti con un problema di salute. Il post pubblicato su Instagram...

Emma Marrone e il tumore/ Elena Santarelli "Quando mio figlio si è ammalato lei..." : Emma Marrone e il tumore, come sta dopo intervento: 'Ora non ho paura'. Elena Santarelli racconta a Italia Sì: 'Quando mio figlio si è ammalato lei...'

Emma Marrone malata - foto su Instagram : «Dura ma è andata - piango di gioia». Spopola sui social #forzaEmma : Emma Marrone malata fa parlare di sé tutta Italia. Da Ferzan Ozpetek a Jovanotti, da Alessandra Amoroso a Patty Pravo, da Loredana Bertè a Frankie hi-nrg mc. E poi Fiorello, Paola...

Emma Marrone ce l’ha fatta. Sui social amici e colleghi esultano : “Tutti con te” : Emma Marrone ce l'ha fatta. Dopo le notizia sul suo stop forzato dovuto ad alcuni problemi di salute, la cantante ha rassicurato i fan ringraziandoli per il sostegno con un post su Instagram in cui mostra la foto del braccialetto dell'ospedale. Immediati i commenti di diverse celebrita'. In molti rispondono ad Emma su Instagram con baci e cuori. Tanti festeggiano con l'emoticon del bicipite in trazione. Come Rudy Zerbi e Marco Borriello. ...

Emma Marrone esce dall’ospedale : “Dura ma è andata”. Sui social spopola #forzaEmma : Emma Marrone via social ha aggiornato amici e fan sul suo stato di salute con una foto del braccialetto dell’ospedale dove è stata operata: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura… ma è andata!“. E l’affetto di amici, fan e gente dello spettacolo ha subito raggiunto, seppur virtualmente, la giovane cantante. Da Ferzan Ozpetek a Jovanotti, da Alessandra Amoroso a Patty Pravo, da ...

Emma Marrone - Elena Santarelli a Italia Sì : "Il suo gesto quando mio figlio si ammalò di cancro" : "quando mio figlio Giacomo era malato ho chiesto a Emma Marrone di venire in ospedale a cantare per i bambini. Lei mi ha detto subito sì: non ci ha pensato un secondo". Elena Santarelli, ospite di Marco Liorni a Italia Sì, su Raiuno, ha parlato della cantante che è stata operata in questi giorni e c

Italia Si - Elena Santarelli su Emma Marrone : “L’ho vista in ospedale” : Elena Santarelli parla di Emma Marrone a Italia Si: “E’ venuta in ospedale quando…” Ha rotto il silenzio sui social Emma dopo l’operazione per il tumore che purtroppo l’ha colpita di nuovo, rassicurando tutti i suoi fans e invitando tutti coloro che lottano contro la malattia a non arrendersi mai. E a parlare di lei in televisione è stata Elena Santarelli, che nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 28 ...

Elena Santarelli : arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì : Elena Santarelli: arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì (Rai 1) Nella giornata odierna Emma Marrone è tornata sui social, annunciando di aver affrontato un’operazione e che l’intervento è andato bene. La notizia è stata commentata anche a Italia Sì, trasmissione di Rai 1 del sabato pomeriggio. In studio, ha preso parola Elena […] L'articolo Elena Santarelli: arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì proviene ...

Emma Marrone vince contro la malattia - sfogo dopo l'operazione : 'Un bacio a chi lotta' : Emma Marrone torna nuovamente sui social a distanza di una settimana dall'annuncio del suo ritiro per un po' di tempo dalla scena musicale. La scorsa settimana, infatti, la cantante salentina aveva fatto preoccupare tantissimo tutti i suoi fan, rivelando sui social che per un periodo di tempo avrebbe dovuto assentarsi dalle scene per curare un problema di salute. Immediata la reazione dei fan, preoccupati per lo stato di salute di Emma, la quale ...

Emma Marrone su Instagram : è stata dura ma è andata - tornerò presto : Emma Marrone su Instagram:"Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conservero' per sempre, e' stata dura...ma e' andata!