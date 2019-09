Piango di gioia | finalmente Emma Marrone aggiorna i fan sulle sue condizioni

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Carlo Lannapuò tirare un sospiro di sollievo, i problemi di salute che avevano costretto a cancellare i suoi impegni sono già un brutto ricordo, e ora la cantante condivide lacon i suoi fan È stata una paura passeggera quella di. Giorni fa è stata costretta a cancellare tutti i suoi impegni per alcuni problemi di salute. Si credeva il peggio, invece così non è stato. E la stessalo comunica ai suoi fan in una foto che è stata pubblicata sui social poco fa. Con l’immagine di un classico braccialetto ospedaliero, staccato dal polso, la cantante puòtirare un sospiro di sollievo e dimenticare gli ultimi giorni, in cui è stata in apprensione per la sua salute. "È stata dura ma è andata – esordisce su instagram-. Hotolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. Ho bisogno del tempo necessario per recuperare ...

rtl1025 : #EmmaMarrone su Instagram: 'E' stata dura, ma è andata. Piango di gioia' ?? - VanityFairIt : «È stata dura… ma è andata!». GRANDE EMMA!!!! ?? @MarroneEmma - Agenzia_Italia : #EmmaMarrone è stata dimessa. 'Piango di gioia' -