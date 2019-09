Guida ai Mondiali di ciclismo

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. Marta Bastianelli Guida le azzurre nella corsa femminile : Vedremo sette azzurre in gara oggi nella prova in linea Elite femminile ai Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). La corsa si svolgerà su un percorso di 149,4 km da Bradford ad Harrogate, con un primo tratto in linea caratterizzato dalle salite di Norwood Edge (1,9 km al 7,2%) e Lofthouse (3 km al 4,3%) e poi tre giri del circuito finale di Harrogate, lungo 13,8 km. La Nazionale di Edoardo Salvoldi è pronta ad essere grande ...

Rugby - Mondiali 2019 : quali partite saranno trasmesse in tv dalla RAI? La Guida completa - date e orari : La Rai detiene i diritti televisivi dei Mondiali 2019 di Rugby che si disputano in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre, le migliori 20 Nazionali del Pianeta sono pronte a darsi battaglia nella rassegna iridata che si conferma uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Il network pubblico trasmetterà in diretta tv tutte le partite dell’Italia su Rai Due mentre altri 17 match, tra cui tutti quelli della fase a eliminazione diretta, ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Namibia - la formazione titolare degli azzurri. Parisse Guida il XV dei Leoni : L’Italia è pronta per debuttare ai Mondiali 2019 di Rugby, gli azzurri scenderanno in campo domenica 22 settembre (ore 07.15 italiane) all’Hanazono Stadium di Osaka (Giappone) per affrontare la Namibia. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e va a caccia di una vittoria (possibilmente col bonus) per incominciare al meglio il proprio cammino nel girone di ferro che comprende anche le corazzate Sudafrica e Nuova ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : calendario - date - orari - Guida tv e streaming : Mancano poco più di 48 ore dal via dell’attesissimo appuntamento iridato del Campionato del Mondo 2019 nello Yorkshire, che andrà in scena da domenica 22 settembre a domenica 29. Questa sarà la settimana più intensa, più importante del calendario stagionale; gli otto giorni fatidici per i contendenti al titolo internazionale. Si partirà tra due giorni con la cronometro a squadre mista, seguita dalle cronometro di ogni categoria e dalle ...

Come vedere i Mondiali 2019 di rugby in tv. La Guida completa - diretta gratis e in chiaro sui canali RAI : I diritti televisivi dei Mondiali 2019 di rugby sono stati acquistati dalla Rai che potrà così trasmettere uno degli eventi sportivi più seguiti a livello planetario. La rassegna iridata della palla ovale si disputerà in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre, le migliori 20 Nazioni del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo. Le grandi favorite della vigilia sono Nuova Zelanda, Sudafrica, Inghilterra, Irlanda e ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia - ultimo collegiale a Brescia. Le Fate Guidano il gruppo : Mancano due settimane ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. L’Italia femminile si sta preparando alla rassegna iridata e l’ultima fase dell’avvicinamento all’appuntamento più importante dell’anno andrà in scena settimana prossima: al PalAlgeco di Brescia è previsto un collegiale dal 23 al 28 settembre. Si ritroveranno le sei ginnaste che sono già ...

Rugby - Mondiali 2019 : calendario - date - orari e programma dai gironi alla finale. Guida tv e streaming : Manca poco più di un giorno: scatta domani, venerdì 20 settembre, la Coppa del Mondo di Rugby. In Giappone, fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Mirco Scarantino Guida il gruppo - grande occasione per Sergio Massidda : Siamo ormai in procinto di vivere un nuovo ed importante appuntamento per quanto riguarda il Sollevamento pesi, con i Mondiali che si svolgeranno in quel di Pattaya (Thailandia) dal 18 al 27 settembre, i quali forniranno anche punti essenziali nel ranking, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Protagonisti come al solito anche gli atleti italiani, con un contingente composto da nove rappresentanti, che andiamo ad analizzare nel dettaglio uno ...

Mondiali Basket 2019 – Ricky Rubio MVP - la dedica alla madre scomparsa è dolcissima : “vivi dentro di me - grazie per avermi Guidato” : Ricky Rubio ha vinto il titolo di MVP dei Mondiali di Basket 2019: il playmaker spagnolo dedica il premito alla madre, scomparsa a causa di un tumore nel 2016 Nonostante i pronostici della vigilia non fossero esattamente a suo favore, la Spagna ha vino i Mondiali di Basket 2019. La formazione iberica ha superato l’Argentina in una finale inedita, fra le due migliori formazioni del torneo. Ricky Rubio è stato il vero trascinatore ...

Rugby in tv - dove vedere i Mondiali 2019 : palinsesto e programma RAI e SKY - la Guida completa : Mancano quattro giorni, ovvero meno di 100 ore: scatta venerdì la Coppa del Mondo di Rugby. In Giappone, dal 20 settembre al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la ...

Guida ai Mondiali di basket : Cominciano domani, dopo 13 anni c'è di nuovo l'Italia, nello stesso girone della squadra più forte: chi tenere d'occhio, quando sono le partite e tutto il resto

Basket - Mondiali 2019 : la Guida tv e streaming completa. Come vedere tutte le partite : il programma e il palinsesto di SKY : Siamo alla vigilia dell’appuntamento con i Mondiali di Basket 2019, atteso per cinque anni invece dei tradizionali quattro. 32 squadre sono pronte a darsi battaglia in Cina, partendo dal match inaugurale (Angola-Serbia, che per ironia della sorte è anche del girone dell’Italia) fino alla finale del 15 settembre a Pechino. In mezzo, una dose di 8 partite al giorno fino al 9 settembre. L’Italia torna in scena dopo 13 anni, dopo ...

Basket - Mondiali 2019 : le stelle della manifestazione. Antetokounmpo si presenta da MVP - Jokic Guida la Serbia. Team USA meno Dream - ma i nomi non mancano : Nelle settimane precedenti si sono moltiplicate le assenze e le rinunce, ma i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno domani presentano comunque un parterre di stelle di assoluto valore. Basta forse un solo nome, quel Giannis Antetokounmpo, votato miglior giocatore dell’ultima stagione NBA. Il greco è l’uomo in copertina di tutta la rassegna iridata, il campione assoluto, che proverà a trascinare ad una grande impresa la sua Grecia. ...

Ginnastica artistica - l’Italia maschile si prepara ai Mondiali con un maxi ritiro : Marco Lodadio Guida gli azzurri : La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile si preparerà ai Mondiali, in programma a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, con un maxi ritiro di addirittura 12 giorni: i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro si ritroveranno alla palestra federale Guglielmetti di Milano il prossimo 19 settembre e ci rimarrano fino al 30 settembre prima di partire alla volta della Germania. Nove ragazzi si contenderanno i cinque body azzurri a disposizione per la ...