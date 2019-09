CorSport | i violenti possono essere fermati setacciando il web Le armi dei club contro

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2019) Per combattere il razzismo le società di calciocollaborare con le forze dell’ordine per individuare i soggetti pericolosi. Il Corriere dello Sport riporta il parere del vicequestore della polizia postale Ivano Gabrielli, comandante del Centro Nazionale Anticrimine Informatico: “E’ auspicabile che lo facciano anche sul web perché ciò che avviene in rete è penalmente rilevante quanto ciò che accade nella vita reale e lascia sempre tracce”. Quasi tutti ipiù strutturati hanno avviato un monitoraggio online. Il caso della Roma e di Juan Jesus è un chiaro esempio di collaborazione tra una società e le forze dell’ordine. Spiega Gabrielli: “Arrivano tante segnalazioni. Tramite software che lavorano sui motori di ricerca riusciamo a setacciare la rete, combattendo cyber bullismo, terrorismo, pedofilia, truffe e odio razziale. Quando intercettiamo un utente lo segnaliamo ...

