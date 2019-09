Un dream team di ex astronauti della Nasa ti chiarisce ogni dubbio sullo spazio

Basket - Mondiali 2019 : la Maledizione degli Stati Uniti. Chi batte il dream team - poi non vince l’oro : Anche la Francia, venendo sconfitta dall’Argentina, è caduta nella Maledizione che dal 2006 vede chi sconfigge gli Stati Uniti con i giocatori NBA in campo non vincere poi l’oro olimpico o mondiale. Non prendendo in considerazione il 1998, quando gli States si presentarono ai Mondiali privi di giocatori militanti nel campionato più bello del mondo, nel 2006 furono invece battuti in semifinale per 101-95 dalla Grecia, che però in finale fu ...

Basket - Mondiali 2019 : la disfatta di Team USA. Da dream a Normal Team - una squadra non all’altezza per vincere : Dopo tredici anni e cinquantotto partite vinte consecutivamente, crollano gli Stati Uniti. Lo fanno in modo fragoroso, nei quarti di finale di un Mondiale che non li ha veramente mai visti protagonisti. Un ko firmato dalla Francia, che vola in semifinale e lascia senza medaglie Team USA per la prima volta dal 2002. Una debacle forse annunciata, perchè i primi campanelli di allarme si erano già visti nella sfida della prima fase con la Turchia. ...

Mondiali di basket : il dream team Usa a casa. "Miracolo" Francia - va in semifinale : I Mondiali di basket non smettono di stupire. Termina ai quarti di finale la rincorsa al treble del Team Usa di Gregg Popovich, il quale è stato costretto alla resa dalla sorprendente Francia di Vincent Collet per 79-89. Una vittoria meritata quella ottenuta dal quintetto transalpino che, trascinato

Basket - Mondiali 2019 : le stelle della manifestazione. Antetokounmpo si presenta da MVP - Jokic guida la Serbia. Team USA meno dream - ma i nomi non mancano : Nelle settimane precedenti si sono moltiplicate le assenze e le rinunce, ma i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno domani presentano comunque un parterre di stelle di assoluto valore. Basta forse un solo nome, quel Giannis Antetokounmpo, votato miglior giocatore dell’ultima stagione NBA. Il greco è l’uomo in copertina di tutta la rassegna iridata, il campione assoluto, che proverà a trascinare ad una grande impresa la sua Grecia. ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. dream team falcidiato dalle assenze - vittoria non scontata : Poteva essere la squadra tanto di coach Gregg Popovich quanto di James Harden, Anthony Davis, Kevin Love, Damian Lillard, Kyle Lowry, e invece Team USA nella sua versione 2019 è un gruppo completamente diverso da quello immaginato nella fase iniziale della preparazione. In tantissimi, per concentrarsi sulla stagione NBA, hanno declinato l’invito ad andare in Cina. Chiaramente stiamo ancora parlando di un roster di forza immensa, con ...

Basket - Mondiali 2019 : le favorite. Tutti contro gli Stati Uniti. Ma alcune formazioni possono impensierire la squadra C del dream Team… : Da decenni, a ogni singola edizione dei Mondiali, si sente dire: “gli Stati Uniti sono i favoriti d’obbligo”. Questo vale soprattutto da quando Team USA fa affidamento sulle star NBA, sempre presenti dal 1994 tranne che nel 1998, anno in cui il primo lockout della lega professionistica americana ha costretto a portare in Grecia quella che è passata alla storia come “la sporca dozzina“, “Dirty Dozen“, in ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. Sarà davvero un dream Team? Un numero esagerato di assenze e defezioni : Harrison Barnes, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, Eric Gordon, James Harden, Tobias Harris, Kyle Kuzma, Damian Lillard, Brook Lopez, Kevin Love, Kyle Lowry, Paul Millsap, Donovan Mitchell, CJ McCollum, Khris Middleton, Jayson Tatum, PJ Tucker, Myles Turner, Kemba Walker. Dovevano essere questi i 20 giocatori tra cui Gregg Popovich avrebbe selezionato i 12 con i quali andare ai Mondiali di Cina 2019 per scrivere un altro capitolo ...