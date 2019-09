Rigopiano | la madre di una delle vittime prende a pugni l’ex sindaco imputato

Rigopiano - la madre di una vittima prende a pugni un imputato per il disastro dell’hotel di Farindola : “Era al bar a bere allegramente” : Lo ha aggredito e poi ha rivendicato il suo gesto. Maria Perilli, la madre di Stefano Feniello, una delle del disastro di Rigopiano , ha preso a pugni Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farindola imputato nell’udienza preliminare sulla tragedia dell’hotel nel quale morirono 29 persone a causa di una valanga. Tutto è avvenuto durante una pausa del procedimento, nel bar del tribunale di Pescara. Giancaterino, imputato insieme ad ...

Rigopiano - madre vittima contro imputato : 12.04 Continua a Pescara l'udienza preliminare sul disastro dell'Hotel Rigopiano, travolto da una valanga nel gennaio 2017: sotto le macerie dell'albergo, costruito in un canalone, morirono 29 persone. L'ex sindaco di Farindola, tra i 25 imputati, è stato aggredito durante una pausa dell'udienza dalla madre di Stefano Feniello, una delle vittime. Il padre del giovane è sotto processo per avere violato i sigilli al Rigopiano, portando fiori in ...