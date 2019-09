Gemini Man - recensione

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 27 settembre 2019) Non esiste un cecchino come Henry Brogan, capace di centrare il collo del suo bersaglio, che si trova a due km di distanza, seduto in un treno che va a quasi 300 km all'ora. Ma l'uomo è stanco, ha ormai 50 anni, vorrebbe ritirarsi dal mestiere, per raggiunti limiti d'età ma anche di sopportazione. 72 sono stati infatti i suoi bersagli, quelli singoli, senza contare gli ammazzati in una vita di conflitti in giro per il mondo, prima per la sua Patria, poi al servizio della solita agenzia para-governativa, che fa pulizia degli elementi "scomodi". Il problema è che non sempre "scomodi" significa "colpevoli". Henry ormai di cose ne ha viste, ne sa troppe. Quello che non sa è che il suo capo, Clay Verris, anni prima, quando cioè Henry era al suo massimo fulgore quanto a efficienza, ha usato il suo DNA per il solito progetto folle eppure geniale e ovviamente segretissimo e ha creato un suo ...

Asgard_Hydra : Gemini Man, la recensione. Una tech demo stupefacente | Cultura Pop - GamingToday4 : Verso il 3D o non verso il 3D: acquista il biglietto Gemini Man giusto - IGNitalia : Azione incessante, tecnologia, 3D, high frame rate e due volte Will Smith: sono gli ingredienti del cocktail prepar… -