Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019)la partitadel 22 settembre scorso aveva insultato la memoria del Grande, mimando il gesto dell’aeroplano per ricordare ladiche il 4 maggio 1949 uccise 31 persone. Ora quelblucerchiato è stato identificato e ha ricevuto il, cioè il divieto di assistere a manifestazioni sportive, per due anni, come riporta il Corriere. A deciderlo il questore di Genova. Si tratta di un 35enne genovese senza precedenti penali. Secondo le indagini non farebbe partetifoseria organizzata. Quanto successo è stato ricostruito dagli agentiDigos che hanno analizzato le immagini delle 52 telecamere presenti all’interno dello stadio Ferraris. Importante anche il contributo dei tifosi granata che hanno denunciato l’episodio via social. L’uomo seguiva la partita dalla gradinata nord e il suo gesto è stato ...

fattoquotidiano : Tifoso insultò le vittime della strage di Superga durante Sampdoria-Torino: Daspo per due anni. Aveva mimato il ges… - Noovyis : (Tifoso insultò le vittime della strage di Superga durante Sampdoria-Torino: Daspo per due anni. Aveva mimato il ge… - Cascavel47 : Tifoso insultò le vittime della strage di Superga durante Sampdoria-Torino: Daspo per due anni. Aveva mimato il ges… -