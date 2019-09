The Great Perhaps - recensione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) La corsa allo spazio ha sempre affascinato l'uomo e spesso è stata teatro di sfide tra superpotenze, che hanno fatto a gara a chi raggiungeva il traguardo più prestigioso. Se la memoria non ci inganna fu l'Unione Sovietica ad addentrarsi per la prima volta oltre la stratosfera ma gli Stati Uniti vinsero la corsa mettendo piede sulla Luna. Ora la sfida si è placata, almeno per il momento, perché la corsa a Marte è dietro l'angolo e ai sognatori non rimane che affidarsi ai videogiochi. Proprio in questi giorni l'espansione Beyond di No Man's Sky ha raggiunto nuovi confini, grazie anche e soprattutto al supporto VR, ma esistono progetti meno ambiziosi che ci permettono di vivere affascinanti avventure spaziali.In realtà di affascinante l'avventura di Kosmos, il protagonista di The, non ha molto. Durante una missione volta a prolungare il funzionamento di una stazione ...

