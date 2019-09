Quanto pesano i buchi neri? I mostri cosmici salgono sul piatto della bilancia

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019)pesa un buco nero? In cerca di una strategia per misurare la massa dei, gli astrofisici dell‘Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca hanno ideato un modo per pesarli indirettamente, confermandone, allo stesso tempo, l’esistenza. Il metodo, pubblicato nel ‎‎Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è stato applicato sulla galassia Messier 87.‎ Nota anche con l’abbreviazione M87 o come Virgo A, Messier 87 è una galassia ellittica che si trova nella costellazioneVergine, a circa 53 milioni di anni luce da qui. E’ una galassia molto attiva, è molto vicina alla Terra e, anche per questo, molto studiata. Una galassia – spiega Global Science – è considerata attiva quando produce il getto relativistico, un fascio lungo e sottile di materia ed energia che schizza verso l’esterno. Mentre la natura di questo filamento di materiale sparato dal centro ...

Stefano61965 : @fattoquotidiano Sono d'accordissimo. Ma parliamo anche quanto pesano le commissioni bancarie! Usurai legalizzati! - Gr5h6hws2 : @NymphoKyka Ma quanto pesano, curiosità? - JR74ever : @GianniJ08 tutte le partite sono importanti. i 3 punti di Brescia pesano quanto quelli fatti in casa col Napoli. Al… -