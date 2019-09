Venezia - motoscafo si schianta in Laguna : morto il campione offshore Buzzi : motoscafo contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata. Nell’incidente altre due vittime e un ferito. Tentavano il record Montecarlo-Venezia

Venezia - tre morti e un ferito nello schianto di un motoscafo contro una diga nella Laguna : Tre morti e un ferito nello schianto avvenuto questa sera a Venezia tra le Bocche di porto del Lido e Punta Sabbioni. Un grosso motoscafo, uno scafo offshore di Montecarlo, poco dopo le 21,...

Cosa ci fanno i pompieri di New York nella Laguna di Venezia : La mattina dell'11 settembre 2001, Daniel Nigro era a capo delle operazioni dei vigili del fuoco di New York. Alla fine della giornata, dopo la morte di 343 vigili del fuoco, Nigro era diventato suo malgrado un volto noto, associato al dolore. A notarlo era stato anche Bepi D'Este, commercialista in pensione e personaggio particolarmente attivo sull'isola di Burano. D'Este insieme ad alcuni dei suoi amici, tra cui un noto ristoratore e l'ex ...

Venezia - ADL orgoglioso : “In Laguna con Emir Kusturica : per il premio ‘Luigi De Laurentiis ‘” : De Laurentiis a Venezia con Kusturica Il Tweet di De Laurentiis presidente del Napoli: “A pranzo con Emir Kusturica, in laguna come Presidente del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, riconoscimento che prende il nome di mio padre. Un premio assegnato alla migliore opera prima presentata alla Mostra di Venezia. Insieme a Emir giuria di grande livello”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il ...

Venezia in barca - alla scoperta delle isole meno note della Laguna : Poveglia, l’isola delle grigliate della domenicaPoveglia, l’isola delle grigliate della domenicaMalamocco, l’altro LidoMalamocco, l’altro LidoSan Giorgio, l’isola dell’arte e della gastronomiaSan Giorgio, l’isola dell’arte e della gastronomiaSan Lazzaro degli Armeni, l’isola di ByronSan Lazzaro degli Armeni, l’isola di ByronIsola della Certosa, il parco urbano di VeneziaIsola della Certosa, il parco urbano di VeneziaLe Vignole, gli orti dei ...

Venezia - gondoliere provoca incidente in Laguna e scappa/ 2 turiste ferite - una grave : gondoliere provoca incidente a Venezia in laguna e scappa: due turiste canadesi ferite. Il 30enne si è ripresentato in ospedale, denunciato.

'ZeroZeroZero' - la serie Sky sul narcotraffico - sbarca in Laguna per Venezia 76^ : Dopo "Gomorra", si replica con ZeroZeroZero, la nuova serie televisiva siglata da Stefano Sollima e tratta dal libro-inchiesta di Roberto Saviano, che andrà in onda su Sky nel 2020 per raccontare il viaggio della cocaina dal Messico fino alle basi della 'Ndrangheta in Calabria. "La sfida di questo lavoro è stata quella di dire con le immagini quanto il testo di Roberto Saviano documenta mantenendo le intenzioni iniziali - ha affermato Sollima, ...

Joker spaventa la Laguna di Venezia : Svelati il trailer finale italiano e il poster di Joker, l’atteso standalone originale diretto dal regista candidato all’Oscar® Todd Phillips (“Borat”, la trilogia “Una notte da leoni”) e interpretato dal 3 volte candidato all’Oscar® Joaquin Phoenix (“The Master”, “Quando l’amore brucia l’anima”, “Il Gladiatore”), presentato in concorso e in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Joker, che arriverà ...

Video/ Trapani Venezia - 0-1 - highlights e gol. Ai Lagunari basta Bocalon - Serie B - : Video Trapani Venezia, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita, valida nella 2giornata della Serie B, al Polisportivo di Erice.

La Laguna di Venezia si è riempita di insetti e specie animali 'alieni'? : laguna aliena. E ancora una volta per colpa delle Grandi Navi. Che entrano a Venezia dalla “bocca di porto” del Lido e attraversano poi l'intero Bacino di San Marco e il canale della Giudecca per approdare al porto. Provocando danni irreparabili alla città, derivanti ora dal continuo spostamento dell'acqua dovuto alle migliaia di “eliche che frullano e sollevano i fanghi degli scarti industriali, gli impasti di reflui chimici e rifiuti, lì dove ...

Drammatico aumento del livello del mare nei prossimi decenni : ecco 2 scenari possibili - +82 cm entro il 2100 nella Laguna di Venezia : Con uno studio che ha messo in correlazione le proiezioni climatiche per i prossimi anni con quelli dei movimenti della superficie terrestre lungo alcune coste del Mediterraneo negli ultimi 20 anni, i ricercatori hanno evidenziato un aumento certo del livello del mare, ipotizzando due scenari possibili. Il tema delle variazioni climatiche sta, sempre di più, concentrando l’attenzione dei ricercatori in tutti i settori delle geoscienze. Con lo ...