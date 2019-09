Juve | torna CR7 ma difesa con uomini contati

Juventus - buone notizie per Sarri in vista della Spal : Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi in gruppo : La formazione bianconera ha lavorato questo pomeriggio a Vinovo, il portoghese è tornato in gruppo mentre Alex Sandro ha marcato visita per problemi familiari Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus al match di sabato contro la Spal, i bianconeri sono tornati a lavorare nel pomeriggio di oggi a Vinovo ritrovando in gruppo Cristiano Ronaldo, assente a Brescia per un leggero affaticamento. Claudio Grassi/LaPresse Il portoghese ha ...

Nuova opportunità per Allegri - l’ex Juve pronto a tornare in panchina : si spalancano le porte della Premier League : L’ex allenatore della Juventus potrebbe sedersi presto sulla panchina del Tottenham, la posizione di Pochettino traballa per via dell’eliminazione in Carabao Cup contro una squadra di quarta serie Non è un momento facile per il Tottenham, costretto ad incassare due pesanti sconfitte in questa settimana. Prima il ko con il Leicester in Premier League, poi quello in Carabao Cup contro il Colchester United, una squadra addirittura ...

Barzagli torna alla Juve - lavorerà con Sarri : Andrea Barzagli torna alla Juve ed entrerà a far parte dello staff di Sarri. Ad annunciarlo e' la stessa societa' bianconera in qualità di collaboratore tecnico e già domani sarà in campo per il primo allenamento nel nuovo ruolo. "Sono passati pochi mesi: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo la coppa dell'ottavo Scudetto consecutivo, noi presenti all'Allianz Stadium, insieme a tutti gli Juventini davanti alla televisione, ci ...

Brescia Juventus formazioni ufficiali - torna l’HD : Dybala Higuain titolari : Brescia Juventus formazioni ufficiali – Riparte subito la Serie A, primo turno infrasettimanale. Il Brescia di Eugenio Corini ospita la Juventus di Maurizio Sarri nell’anticipo della 5ª giornata infrasettimanale di Serie A. I piemontesi occupano il 2° posto in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie e un pareggio, e inseguono la capolista Inter, distante 2 lunghezze. Brescia Juventus formazioni ufficiali, ecco chi gioca Sarri ...

Juventus - Cristiano Ronaldo torna sul gesto di Madrid : “La gente parla troppo” : Un assist e un gol su rigore per Cristiano Ronaldo nel successo della Juventus sul Verona. Il portoghese, però, ai microfoni di Sky Sport nel post gara è tornato sul gesto nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid dopo l’occasione avuta nel recupero della sfida di Champions: “Non voglio tornarci ma la gente parla troppo”, ha detto. Poi un commento alla gara odierna: “L’importante era la vittoria, non ...

CorSport : Juve-Verona - spazio a Dybala. In porta torna Buffon : Il Corriere dello Sport si sofferma sulle scelte di Maurizio Sarri per la partita della Juventus contro il Verona, oggi allo Stadium. In attacco potrebbe toccare di nuovo a Paulo Dybala. L’argentino dovrebbe essere schierato al posto di Higuain. A centrocampo si riposerà uno tra Pjanic e Khedira. Bentancur è candidato a partire titolare. Sulle fasce, potrebbe giocare Cuadrado in difesa con Bernardeschi se Danilo o Alex Sandro dovessero ...

Juventus - dalla Spagna Diario Gol : 'Ronaldo vuole tornare al Manchester United' : Le ultime notizie di calciomercato riguardano Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione. A Ronaldo sono sempre piaciute le sfide, come dimostra il fatto che dopo nove lunghi anni di vittorie con la maglia del Real Madrid ha deciso di lasciare i castigliani e la Spagna per iniziare una nuova avventure con la Juventus di Andrea ...

Calciomercato - Allegri pronto a tornare in panchina : cessione della Juve - Josè Mauri trova squadra : Il Calciomercato continua a regalare spettacolo, la sessione estiva è da poco terminata ma i club italiani e non solo continuano a muoversi per non farsi trovare impreparati per le sessioni di gennaio ed anche per la prossima estate. E’ calda anche la situazione per le panchine, in particolar modo novità clamorose potrebbero arrivare anche entro le prossime settimane. ANSU FATI E’ UN CITTADINO SPAGNOLO – Ansu Fati sta ...

Calciomercato - le ultime : Spalletti pronto a tornare in panchina - Sarri pensa ad un pupillo per la Juve : Il Calciomercato è andato in archivio ma le squadre del massimo campionato italiano (e non solo) continuano a muoversi alla ricerca di nuovi innesti, sia per quanto riguarda gli svincolati o i mercati ancora aperti ma anche per quanto riguarda le prossime sessioni di gennaio e giugno, novità anche sul fronte allenatori. Spalletti PUO’ tornare IN CORSA – Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe tornare in corsa dopo ...