Inizia il processo di appello a Luca Traini

Fonte : agi

(Di giovedì 26 settembre 2019) "Mi scuso per quello che ho fatto: in carcere ho capito che non è il colore della pelle a fare il criminale". Non è bastata una dichiarazione spontanea ai giudici della corte d'assise di Macerata, il 3 ottobre dello scorso anno, nell'ultimo giorno delcon il rito abbreviato, per evitare a, 30 anni di Tolentino, la condanna a 12 anni di carcere per reati gravissimi: strage aggravata dall'odio razziale, porto abusivo d'arma e danneggiamenti. A quelle scuse non aveva creduto il procuratore Giovanni Giorgio, che aveva chiesto il massimo della pena, né hanno creduto i giudici, che lo hanno ribadito scrivendolo nelle motivazioni della sentenza. I fatti risalgono al 3 febbraio 2018: tre giorni prima, i carabinieri di Macerata avevano ritrovato nelle campagne di Pollenza il corpo fatto a pezzi di Pamela Mastropietro, fuggita da una comunità del ...

