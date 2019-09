Google Pixel 4 XL porterà Assistant rinnovato | selfie di qualità e uno sblocco col volto

Google aggiorna i Pixel 3 ed i Pixel 3a : ignote - tuttavia - le novità : La build in questione reca il codice QP1A.190711.020.C3 e la versione di Android che ne deriva post installazione è ancora la 10.0 L'articolo Google aggiorna i Pixel 3 ed i Pixel 3a: ignote, tuttavia, le novità proviene da TuttoAndroid.

Un bug impedisce lo sblocco con il PIN di vari Google Pixel : Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che lamentano un bug che sembra affliggere i Google Pixel di varie generazioni. Ecco tutti i dettagli

Nuovo hands-on per Google Pixel 4 XL - con dettagli su finiture - riconoscimento facciale e fotocamere : Un presunto Google Pixel 4 XL spunta in un hands-on, grazie al quale possiamo apprezzare tanti dettagli su design, finiture, fotocamera, display e non solo: scopriamo il Nuovo smartphone targato Big G in anticipo!

Colorazioni e prezzi dei Google Pixel 4 : la soffiata dall'Irlanda : Vi avevamo già anticipato che i Google Pixel 4 sarebbero potuti costare qualcosina in più rispetto all'attuale generazione, o comunque non vedere ribassati i loro prezzi, trattandosi di un top di gamma in piena regola. Le indiscrezioni del giorno provengono da un rivenditore irlandese, che fornisce informazioni relativamente alle Colorazioni in cui i dispositivi verranno resi disponibile e sui prezzi di vendita che gli saranno applicati. Le ...

Le colorazioni dei Google Pixel 4 si chiameranno Just Black - Clearly White e "Oh So Orange" : Le tre colorazioni dei nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno dei nomi: si dovrebbero chiamare Just Black, Clearly White e "Oh So Orange".

La storia di Google Pixel Watch - vicino al lancio nel 2016 e abbandonato poi bruscamente : Si parla ormai da tempo dello smartWatch di Google, ma nonostante le indiscrezioni vadano avanti da un paio d'anni nessun Pixel Watch ha mai visto la luce

Come sbloccare bootloader su Google Pixel 3a : Da un po' di giorni vi state chiedendo Come sbloccare bootloader su Google Pixel 3a perché avete intenzione di effettuare alcune operazioni di modding (es. root). Noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato una guida ad hoc

Una pubblicità ufficializza l'inedita colorazione corallo dei Google Pixel 4 : Adesso via i dubbi, è ufficiale. La colorazione "speciale" dei Google Pixel 4 sarà l'arancione/corallo

Google - il Pixel 4 in arrivo il 15 ottobre : Il nuovo smartphone di Big G sarà presentato a New York. Attesi Pixel 4, Pixel 4 XL e altri prodotti

Ufficiale la data di lancio dei Google Pixel 4 : la conferma di Big G : Il 15 ottobre sarà la data di presentazione dei prossimi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL: come anticipato da Evan Blass, i prossimi Googlefonini verranno lanciati a New York. Il noto leaker ne ha dato notizia a mezzo Twitter, proponendo un'immagine del device che restituisce nel box data e ora proprio le informazioni che vi abbiamo sopra suggerito. Dopo non troppo tempo è arrivata la risposta di Big G, che ha confermato quanto previsto da ...

Google "Hatch" compare su Geekbench - il Pixelbook potrebbe presto avere un erede : Il Chromebook Google "Hatch", il presunto nuovo Pixelbook dotato di processore Intel Comet Lake, è appena apparso su Geekbench.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno una data di lancio - ora è ufficiale : Segnate questa data sul calendario perché potrebbe essere il giorno dei Google Pixel 4 e a suggerirlo è Evan Blass, meglio conosciuto come evleaks, fonte assolutamente affidabile.

Netflix aggiunge i nuovi Google Pixel 4 alla lista HDR10 - ancora prima che vengano presentati : Netflix non perde tempo e aggiunge anche i nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL alla lista degli smartphone con supporto HDR10: peccato che debbano ancora essere presentati.

Su Geekbench appare un Google Pixel 4 XL con 5G e 8 GB di RAM : Dal database di Geekbench arrivano nuove informazioni relative ad una speciale versione di Google Pixel 4 XL con la connettività 5G. Ecco tutti i dettagli