Carne di maiale a un alunno mussulmano in una mensa di Torino Il papà | Non mi fido

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) L’ha scambiata perdi tacchino. In realtà, era lonza. Anellascolastica della primaria dell’Ic Pacinotti è stata servitadia un bambinodi 7 anni. Come riporta il Corriere, ad accorgersene è stata la sorella più grande che ha raccontato l’accaduto ai genitori.“Non lo ha detto alle maestre per paura di essere sgridata. È gravissimo, io in 48 anni non ho mai assaggiatodi, è una questione religiosa”, spiega il papà. Negli ultimi 3 anni i ragazzi hanno sempre portato il pranzo da casa. Ma dopo la sentenza della Cassazione che ha vietato di introdurre nei locali scolastici cibo cucinato altrove, la famiglia egiziana ha dovuto iscrivere i figli a. L’Ic Pacinotti, infatti, è per ora l’unico istituto ad aver vietato il pasto ...

