Bentley Bentayga - Tutti i numeri dell' ibrida plug-in

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 26 settembre 2019) Avviando le vendite in Europa, laha ufficializzatoi datia sua prima-in, laHybrid. La Suv, svelata durante il Salone di Ginevra del 2018, è proposta con un prezzo di partenza di 141.100 euro: le prime consegne sono previste entro la fine'anno. Questa vettura ha il compito di aprire la strada'elettrificazione per il marchioa B alata, che entro il 2023 punta ad avere almeno una versioneper ogni moa gamma. 39 km in elettrico. Costruita a Crewe, nella fabbrica del marchio britannico, laè spinta da un sei cilindri sovralimentato da oltre 300 CV abbinato a un'unità elettrica da 128 CV e 400 Nm. Il motore sincrono a magneti permanenti è alimentato da una batteria da 13 kWh (per fare il pieno d'elettroni servono dalle 2,5 alle 7,5 ore) che permette di percorrere fino a 39 km a zero emissioni nel ...

