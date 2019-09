Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA VIA FLAMINIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSOINE DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA NICOLA LOMBARDI SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PERIN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E VIA ENRICO PESTALOZZI VERSO LA TRIONFALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIADEI MONTEBRUNO E VIALE DEI MONFORTANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A MONTEVERDE CHIUSA VIA ALESSANDRO ALGARDI PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE . DEVIALE LE LINEE BUS DI ZONA. CIRCOLAZIONE SCORREVOEL SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AD OSTIA CHIUSA VIA CORRADO DEL GRECO PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA TAGASTE E VIA CARLO BOSIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA QUARTA ...

romadailynews : Traffico Roma del 25-09-2019 ore 13:30: UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-09-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - liuk71rm : @NelloAng Ciclabile ottima idea, però non intervenendo costantemente per le auto in fila, il tratto della Tuscolan… -