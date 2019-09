Piange | scalpita e si dispera | il fallimento di Greta è totale E intanto i cambiamenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019). Si. D’altronde ha 16 anni e i ragazzini immaturi a quell’età fanno proprio così. Dispiace giungere a questa conclusione, perché in lei e nel suo movimento avevamo riposto molte speranze. Sembrava la persona giusta al momento giusto: iclimatici ci stanno piombando addosso portandosi dietro tutto il loro strascico di incertezze e di punti interrogativi per il futuro, e il mondo sembra essere troppo distratto, troppo indaffarato, per rendersene conto e per correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Prevenire, sapere, conoscere, informarsi dovevano essere le parole d’ordine già da diversi anni, eppure non è stato e non è così. Ci voleva qualcosa o qualcuno che accendesse e puntasse i fari su ciò che sta accadendo a livello climatico e incitasse i potenti del mondo, ma anche la ‘semplice’ opinione pubblica, a ...

METRO_POLITANS : @CecchiDiego @sechesi @llorentefer19 @sscnapoli Soprattutto serio. Non piange e scalpita se parte dalla panchina. -