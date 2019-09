Matteo Orfini ci spiega perché al Pd serve un congresso vero

"Un cartello da Calenda a Fratoianni - o saremo spazzati via". Intervista a Matteo Orfini : Ecco Matteo Orfini, che stavolta non ha seguito Matteo Renzi: “Perché è un errore, che rischia di danneggiare non solo Renzi, ma l’intero campo progressista. Siamo in uno dei momenti più drammatici della sinistra italiana”. Inizia così una conversazione con l’HuffPost, in cui il capocorrente dei “giovani turchi” propone un contenitore all’americana: “Da Calenda a ...