La vera supremazia quantistica non è ancora stata realizzata | dice Ibm 

Fonte : agi

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Bisogna evitare vitare interpretazioni fuorvianti perché l'obiettivo dellalontano. Dario Gil, direttore dell'Ibm Research di Zurigo, commenta all'Agi l'annuncio di Google, poi rimosso, di aver costruito un computer quantistico in grado di risolvere un calcolo più velocemente del più potente computer classico oggi in commercio. “L'esperimento e il termine ‘' sono oggetto di facile fraintendimento da parte di quasi tutti. Se vogliamo sfuggire a un ‘inverno quantico', detto per analogia con i passati ‘inverni dell'Intelligenza artificiale', dovremmo quindi evitare l'interpretazione fuorviante trasmessa dal termine ‘'”, spiega Gil. Ibm è una delle aziende che compete con Google nello sviluppo di questa tecnologia. "I computer quantistici non sono ‘supremi' rispetto ai computer ...