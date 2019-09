Epilessia | approvato in Europa il primo farmaco a base di cannabis | sarà utile per una

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La Commissione Europea haper la prima volta undi, l’Epidiolex, indicato per il trattamento di due forme rare ma gravi di, la sindrome di Dravet e quella di Lennox-Gastaut. L’Epidiolex si presenta in forma liquida da assumere per bocca, come fosse uno sciroppo, non contiene la componente psico-attiva della, il tetraidrocannabinolo (thc), ma il cannabidiolo. Ilè stato testato in forme pediatriche diche non rispondono ai trattamenti tradizionali come la sindrome di Dravet e quella di Tourette, condizioni difficili da trattare che possono causare convulsioni multiple al giorno. Inoltre, verrà utilizzato in combinazione con un altroper l’: il clobazam. Inalla normativa offlabel, Epidiolex potrà essere impiegato anche al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate se ne ricorrono le ...

