Clima | l' Onu | «Oceani sempre più caldi e scioglimento dei ghiacciai L' Europa ne perderà

Clima - allarme Onu : oceani sempre più caldi e scioglimento dei ghiacciai : oceani sempre più caldi e ghiacciai destinati ad assottigliarsi sempre di più: è l'allarme contenuto nel rapporto dell'Ipcc, il comitato scientifico sul Clima...

Il nuovo rapporto sul Clima dell’ONU sui gravi danni agli oceani e ai ghiacci : I mari si stanno innalzando, i ghiacci si stanno sciogliendo e interi ecosistemi sono a rischio a causa delle attività umane, dicono gli scienziati

Giuseppe Conte mangia un hamburger super-inquinante dopo il vertice per il Clima all'Onu : Che fosse tutto un magna magna lo sapevamo già. E che la sete di potere andasse di pari passo con la fame in senso stretto era piuttosto risaputo. Ma che l' uomo che aveva provato a divorarsi il vicepremier in un discorso infuocato in Parlamento, come il Conte Ugolino coi suoi figli, ora ne scimmiot

Clima - allarme Onu : Oceani sempre più caldi e scioglimento dei ghiacciai : Nel ventunesimo secolo, a causa del riscaldamento globale, gli Oceani vedranno un aumento senza precedenti della temperature e della acidificazione, un calo dell'ossigeno, ondate di calore,...

Clima - Conte all’Onu : “Avviata nuova stagione di riforme. L’allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci tutti” : Al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, Giuseppe Conte parla dal palco della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite per presentare ai leader mondiali il progetto per la lotta ai cambiamenti Climatici al centro dell’azione del suo governo. “L’Italia ha avviato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono ...

Conte all’assemblea Onu : “Clima - noi in prima linea. Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita” : Il discorso del Presidente del Consiglio all'assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al clima: "Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l'umanità". E poi ai giornalisti ribadisce: “Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Serve un cambio radicale”.Continua a leggere

Clima - Conte all’ONU : in Italia “nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riassume il lavoro svolto in questi giorni in USA in un post pubblicato su Facebook: “Lotta ai cambiamenti Climatici, un nuovo modello di sviluppo sostenibile, confronto con i giovani per indirizzare le scelte del domani. Le due giornate qui a New York per la 74ª sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite sono state intense e importanti. Fra poco si rientra in Italia, concentrati ...

Conte all'Onu : «Clima - noi in prima linea. Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita» : NEW YORK - «L'Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice». Così Giuseppe Conte, parlando dal palco della 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si rivolge ai...

Clima - il WWF : “I leader mondiali confermano urgenza di una dichiarazione di emergenza ONU per Natura e Persone” : Alla conclusione del vertice sul Clima presieduto dal Segretario generale delle Nazioni Unite, che si è tenuto ieri a New York, i leader di quattro continenti si sono impegnati a far fronte alla crisi Climatica che minaccia la biodiversità globale. In occasione del grande evento convocato dal WWF per sostenere una dichiarazione di emergenza delle Nazioni Unite per la Natura e le Persone, dieci capi di Stato e di governo hanno confermato la ...

Trump all'Onu : «Futuro non è dei globalisti - ma dei patrioti». Attacco all'Iran - silenzio sul Clima : «Per decenni il sistema del commercio internazionale è stato sfruttato da Paesi che agiscono in cattiva fede»: è quanto affermerà Donald Trump intervenendo...

Trump all’Onu : non accetterò un cattivo accordo con la Cina. Non una parola sul Clima : La Casa Bianca anticipa le dichiarazione del presidente Usa all’Assemblea Onu: «Quando si indebolisce la sicurezza dei confini si indeboliscono i diritti umani e la dignità umana»

Summit ONU Clima : annunciate importanti iniziative - “ma servono molti più sforzi” : Il vertice sul Clima delle Nazioni Unite, che si è tenuto ieri a New York, “ha annunciato importanti iniziative di trasformazione settoriale, rafforzando la richiesta del Segretario generale a tutte le nazioni e a tutti gli attori del mondo economico, imprenditoriale e della società civile di dare una risposta concreta alla crisi Climatica. Questo nonostante i maggiori responsabili delle emissioni fossero in gran parte assenti dal ...

Clima - Conte all’Onu : “Strategia green per portare l’Italia alla neutralità nelle emissioni entro il 2050” : “Grazie alla leadership del segretario generale oggi confermiamo di voler agire responsabilmente rispetto al presente e al futuro del nostro pianeta. Il tempo dei dibattiti e delle dichiarazioni è finito. Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l’umanità.” Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. ...