Bevande analcoliche zuccherate e morte prematura | con i dolcificanti artificiali il

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Che le bibitesiano nocive per la salute è un fatto ormai risaputo, ma ci sono delle quantità precise, in termini di numero di bicchieri, che è necessario non superare per evitare un aumento del rischio di. Quest’ultimo, infatti, è uno dei maggiori rischi che si corrono. Il consumo di bibiteè associato ad un aumento del tasso diper tutte le cause, secondo i risultati del più vasto studio condotto in Europa. Nella ricerca in questione la dottoressa Amy Mullee dell’University College di Dublino (Irlanda) e i suoi collaboratori, hanno osservato i consumi di analcolici dolcificati in merito a più di 400.000 adulti europei che sono stati seguiti per oltre 16 anni, e il rischio diè risultato aumentato in chi ne consumava due o più bicchieri al giorno. Nello specifico è risultato che, rispetto a coloro che ne ...

NtoStarkFu : Nel 01/2014 il Messico ha aggiunto tassa su bevande analcoliche con aggiunta di zucchero. Uno studio condotto che… - farego : @Santas_Official Qui in UK la sugar tax come la chiamano è già stata applicata solo sulle bevande analcoliche o poc… -