Vespa | Corte di giustizia Ue respinge ricorso di Piaggio | “Scooter cinese Ves non è un

(Di martedì 24 settembre 2019) Quello del gruppoZhejiang Zhonzheng Industry non è stato un plagio della. Ladidell’Ue ha dato ragione all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, e torto allain unche la casa di Pontedera aveva presentato contro il gruppo. Zhejiang Zhonzheng Industry aveva registrato nell’Ue uno scooter, il Ves, simile allaLx provocando la reazione diche, nel 2014, aveva chiesto all’Euipo di dichiarare nullo il modello, poiché non avrebbe soddisfatto i requisiti di novità e carattere individuale rispetto allaLx, alla quale assomiglia. L’Euipo ha respinto la domanda della, che ha fattoal Tribunale Ue che ora, a distanza di 5 anni, ha confermato la legittimità della decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Per i giudici, l’Euipo ha ...

