The Cry | su TIMVSION il dramma sulle paure e le pressioni dell' essere genitori

Fonte : blogo

(Di martedì 24 settembre 2019) Le aspettative degli altri, la paura di sbagliare, la stanchezza derivante dal nuovo ruolo di genitore. Evitare di crollare non è semplice, sembra dire Jenna Coleman interpretando la protagonista di The Cry, il drama che TIMVISION mette a disposizione da oggi, martedì 24 settembre 2019, con i primi due episodi (gli altri due saranno pubblicati a cadenza settimanale.Joanna, una neomamma in crisi La Coleman sveste temporaneamente i pannia Regina Vittoria e diventa Joanna, madre dei nostri tempi, un'insegnante d'asilo che ha da poco avuto il suo primo bambino, Noah, insieme al compagno Alistair (Ewen Leslie). I due vivono in Scozia: mentre Joanna è in maternità per accudire il piccolo, Alistair non si è fermato e continua a lavorare come spin doctor.The Cry, suile lepubblicato su TVBlog.it 24 settembre ...

