Red Bull soundclash | gratis con il Mattino al duello a colpi di rap tra Frah Quintale e

Formula 1 - Marko svela il problema della Red Bull : “le difficoltà avute a Singapore sono dovute al… simulatore” : Il super consulente della Red Bull ha parlato dei problemi avuti da Verstappen e Albon a Singapore, svelandone il motivo La Red Bull si attendeva di lottare per la vittoria nel Gran Premio di Singapore, ma la realtà è stata molto diversa dalle aspettative. La Ferrari è tornata a piazzare una doppietta con Vettel davanti a Leclerc, lasciando solo le briciole ai propri avversari. Photo4/LaPresse Una piccola disfatta che Helmut Marko ha ...

Formula 1 – Verstappen applaude la strategia della Red Bull : “scelta del team perfetta - abbiamo superato Hamilton” : Max Verstappen si complimenta con il team Red Bull per la strategia utilizzata in gara: le scelte giuste hanno permesso all’olandese di mettersi davanti a Lewis Hamilton Subito dietro la doppietta Ferrari, inaspettata alla vigilia del weekend di Singapore, si piazza Max Verstappen che estromette dal podio Lewis Hamilton, favorito della vigilia. Il pilota della Red Bull, ai microfoni di Motorsport, si complimenta con il team per la ...

LIVE F1 - GP Singapore 2019 in DIRETTA : FP3 in tempo reale - la Ferrari deve recuperare - Mercedes e Red Bull favorite : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle qualifiche (21 settembre) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Le Rosse dovrebbero far più fatica, rispetto agli ...

Formula 1 - Hamilton spaventa i rivali : “non mi sentivo così a mio agio da tempo - la Red Bull però è vicina” : Il pilota inglese ha dominato la prima giornata di libere a Singapore, impressionando sia nel time-attack che nel passo gara La Mercedes ha già scoperto le carte a Singapore, impressionando con Lewis Hamilton sia sul passo gara che nel time-attack. L’inglese ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere, spaventando i rivali per solidità e aggressività. photo4/Lapresse Sensazioni positive per il campione del mondo al ...

Formula 1 - Red Bull e Mercedes all’attacco : avanzati dei dubbi sulla legalità del motore Ferrari : Secondo le due scuderie, la Ferrari avrebbe violato il regolamento nella costruzione della power unit 2019, considerata troppo superiore rispetto a quelle dei rivali La supremazia mostrata dalla Ferrari a Spa e Monza, con le vittorie ottenute da Leclerc davanti alle Mercedes, ha fatto storcere il naso sia alla Red Bull che al team campione del mondo. Photo4/LaPresse Il motore delle monoposto del Cavallino non convince appieno, considerando ...

Red Bull Cliff Diving – Hunt e Iffland campioni della stagione 2019 - De Rose permanet diver bis : La finale di Bilbao decreta Alessandro De Rose di nuovo permanent diver della Red Bull Cliff Diving Wolrd Series. La finale a Bilbao del 14 settembre ha incoronato i campioni della stagione Gary Hunt e Rhiannan Iffland, ma soprattutto ha definito la lista di atleti titolari per il 2020 Per una stagione appena conclusa, un’altra svela le sue carte e promette un 2020 ricco di emozioni per l’Italia con Alessandro De Rose nuovamente fra gli ...

F1 - Max Verstappen : “A Singapore la Red Bull andrà forte - importanti le qualifiche” : L’olandese Max Verstappen ha grandi motivazioni in vista del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, previsto sul tracciato cittadino di Singapore. L’olandese, reduce dal ritiro di Spa-Francorchamps (Belgio) e dall’ottavo posto di Monza (Italia), ha voglia di riscatto. Di sicuro le ultime due uscite non sono state esaltanti e la sua terza piazza in classifica generale insidiata dall’arrembante Charles Leclerc, vincitore delle ultime due ...

Formula 1 - ritorno di fiamma Vettel-Red Bull? Marko fa chiarezza : “vi dico come stanno le cose” : Il super consulente della Red Bull ha parlato del possibile ritorno di Vettel, chiarendo la situazione senza mezzi termini Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è così chiaro come Mattia Binotto voglia far credere, le ultime prestazioni del tedesco hanno leggermente incrinato il rapporto, rendendo difficile la convivenza anche con Leclerc. photo4/Lapresse Sono così tornate in auge le indiscrezioni circa un possibile ritorno di Seb ...

F1 - Helmut Marko allontana l’ipotesi di un passaggio di Sebastian Vettel alla Red Bull : “Non ci interessa” : Nel GP d’Italia 2019 di F1 Sebastian Vettel ha vissuto la gara probabilmente più difficile da quando è in Ferrari. Sul circuito di Monza, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc volava verso il trionfo, il pilota tedesco ha commesso un gravissimo errore, che ha compromesso la sua prova e lo ha visto tagliare il traguardo solamente in 13ma posizione, fuori quindi dalla zona punti. Dopo l’ennesima prestazione sotto le aspettative, sono così ...

Hamilton : “Mi piace questa battaglia con Ferrari e Red Bull” : La Mercedes-AMG Petronas lascia Monza con un doppio podio, con Valtteri Bottas secondo, a 0.835s dal vincitore Charles Leclerc, e Lewis Hamilton terzo, che ha conquistato anche il punto extra per il giro veloce. Per l’inglese si tratta dell’ottavo podio nel GP d’Italia, che lo porta a eguagliare Michael Schumacher per il maggior numero di […] L'articolo Hamilton: “Mi piace questa battaglia con Ferrari e Red ...

Red Bull Cliff Diving World Series – Una finale a regola d’arte - l’ultima tappa a Bilbao : Sabato 14 settembre l’iconico Museo Guggenheim farà da sfondo ai tuffi dei migliori Cliff diver del mondo. In gara anche Mister Volare, l’italiano Alessandro De Rose Sebbene la Red Bull Cliff Diving World Series abbia già matematicamente decretato i suoi campioni, Gary Hunt e Rhiannan Iffland, dopo la penultima tappa a Mostar in Bosnia Erzegovina, l’appuntamento per la finale del circuito a Bilbao si preannuncia ricco di pressione e ...

F1 - GP Italia 2019 : nuovo motore per Max Verstappen - scatterà dall’ultima posizione. Quarta power-unit sulla Red Bull : Max Verstappen cambierà il motore sulla sua Red Bull in occasione del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend a Monza. L’olandese, reduce dalla gara difficile di Spa, potrà contare sulla Quarta specifica di power unit per l’appuntamento sul circuito brianzolo ma questa sostituzione porterà inevitabilemente una penalità al pilota della scuderia austriaca: il regolamento prevede infatti che ogni pilota ...

Formula 1 - buona la prima per Albon in Red Bull : “mi sono divertito - mi è piaciuto il sorpasso su Ricciardo” : Il pilota anglo-thailandese ha commentato il suo esordio al volante della Red Bull, bagnato da un ottimo quinto posto buona la prima per Alexander Albon al volante della Red Bull, il pilota anglo-thailandese ha chiuso al quinto posto il Gran Premio del Belgio, regalando gli unici punti di giornata al team di Milton Keynes visto l’incidente di Verstappen. photo4/Lapresse Felice e soddisfatto l’ex Toro Rosso al termine della ...