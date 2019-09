Pronta la prima batteria elastica per tecnologie indossabili

LIVE Medvedev-Dimitrov - US Open 2019 in DIRETTA : la prima semifinale è Pronta ad iniziare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 Per Daniil Medvedev invece, la prima, come per Matteo Berrettini: entrambi classe 1996, sono i più giovani da Novak Djokovic nel 2010 a raggiungere tale piazzamento a Flushing Meadows. 21.41 Per Grigor Dimitrov si tratta della terza semifinale Major dopo quelle di Wimbledon nel 2014 e gli Australian Open nel 2017. 21.39 Daniil Medvedev è giunto sin qui grazie ad un tabellone favorevole, ...