Mina e Ivano Fossati In uscita album di inediti e duetti | Non potevo dirle no

L'uno ha promesso di non fare più alcun disco, l'altra di non torna re mai a calcare un palcoscenico. Ivano Fossati e Mina , dalle luci della ribalta, si sono allontanati a modo proprio, rifiutando negli anni di lasciarsi soggiogare dal fascino dell'onnipresenza. Eppure, nel corso del 2019, hanno trovato il modo di ritrovarsi a fare la propria musica, ciascuno ...

Gli esseri umani non bastano per eliMinare l’inquinamento negli oceani : arrivano i primi droni al “Sea Drone Tech Summit 2019” : “L’aver promosso l’organizzazione di questo evento sul nostro territorio rientra nella strategia di rilancio dell’immagine di Ostia, anche a livello nazionale, come localita’ di vacanza e di svago ma anche come sede di importanti appuntamenti culturali, e non solo. Il nostro Municipio, inoltre, e’ inevitabilmente legato a tutte le iniziative che riguardano il mare e il suo ecosistema, e dunque siamo molto ...