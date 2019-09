Inter | Conte show | “Razzismo? Alcuni giornalisti alimentano odio | da mandere via a calci

Inter-Lazio - Inzaghi in conferenza : “Immobile si è scusato ed è tutto chiarito. Conte? Può competere per lo scudetto” : L’allenatore della Lazio ha presentato in conferenza stampa il match con l’Inter, in programma domani sera a San Siro Inter-Lazio si candida ad essere il big match della quinta giornata di Serie A, in programma domani sera nella splendida cornice di San Siro. Una partita aperta ad ogni risultato, con due squadre pronte a darci dentro per portare a casa i tre punti. ALFREDO FALCONE/LaPresse Simone Inzaghi non ha nessuna ...

Conte : 'Do tutto per l’Inter e resterò tifoso anche quando me ne andrò' : Ha già fatto ricredere i tanti tifosi dell'Inter che si erano schierati contro la società per averlo scelto come tecnico nerazzurro, grazie ad importanti risultati soprattutto in campionato, creando un senso di appartenenza che ha da sempre caratterizzato il suo modo di lavorare: parliamo ovviamente di Antonio Conte, il nuovo tecnico dell'Inter ha raccolto quattro vittorie in campionato su altrettante partite, con l'unica delusione del pareggio ...

Inter - senti Julio Cesar : “è ora di pronunciare di nuovo la parola scudetto. Conte? E’ un vincente” : L’ex portiere dell’Inter ha parlato dell’avvio di campionato della squadra di Antonio Conte, esprimendo il proprio giudizio Un avvio di stagione scintillante, quattro vittorie in altrettante partite e primo posto solitario in classifica. L’Inter ha vinto anche il derby, stendendo il Milan senza problemi e proseguendo la sua marcia, cancellando così anche il mezzo passo falso in Champions League. Lapresse Tutto ...

La Russa - che schiaffo al Milan : “Giampaolo non ha personalità - forse non mangia il panettone. Inter? Conte straordinario” : Ignazio La Russa attacca il Milan ed esalta l’Inter: il vice-presidente del Senato, grande tifoso nerazzurro, sottolinea come gli allenatori delle due squadre facciano la differenza Il derby di Milano ha dato un feedback importante sullo ‘stato di salute’ di Milan e Inter: i rossoneri faticano ancora ad assimilare il gioco di Giampaolo, apparendo fumosi in attacco e mentalmente poco solidi; i nerazzurri incarnano perfettamente ...

Paolo Rossi a 360° sulla Serie A : la corsa scudetto - l’Inter di Conte ed i problemi del Milan : Oggi è il compleanno di Paolo Rossi, l’ex attaccante è stato intervistato e ha affrontato l’argomento del campionato di Serie A, le prime quattro giornate sono state “divertenti, c’è partita finalmente. Le altre si stanno avvicinando alla Juventus che ha dominato negli ultimi campionati. Mi sembra che le avversarie, Napoli e Inter, si siano accostate, mi sembra che abbiano le carte in regola per giocarsela fino alla ...

Inter-Lazio - le probabili formazioni : Conte potrebbe affidarsi ancora a Lukaku : Neanche il tempo di archiviare la quarta giornata di campionato che già si pensa alla quinta, visto il turno infrasettimanale in programma in Serie A. Il big match è quello che andrà in scena allo stadio Meazza mercoledì alle ore 21 e vedrà di fronte Inter e Lazio. Due squadre che hanno ambizioni elevate quest'anno visto che entrambe puntano alla qualificazione in Champions League. I nerazzurri, però, con un allenatore come Antonio Conte sulla ...

Inter - Conte sarebbe tentato dal testare Gabigol : Sono tanti i giocatori dell'Inter attualmente in giro per il mondo in prestito. Quello che, probabilmente, sta attraversando il momento migliore è Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano ha conquistato tutti con la maglia del Flamengo, con la quale ha realizzato diciassette reti in sedici partite di campionato, mentre in coppa Libertadores sono cinque le reti in nove partite. Un rendimento che lo ha portato a ...

Inter - Lukaku segna e festeggia con Conte : la spallata del belga però lascia l’allenatore nerazzurro… dolorante [VIDEO] : Subito dopo la rete dello 0-2 segnata al Milan, l’attaccante belga ha festeggiato con il proprio allenatore, sferrandogli una spallata davvero energica Il rapporto tra Romelu Lukaku e Antonio Conte diventa sempre più stretto di partita in partita, grazie anche alle prestazioni dell’attaccante belga, davvero imprescindibile per il gioco dell’Inter. Un feeling davvero sensazionale tra giocatore e allenatore messo però a ...

Highlights Milan-Inter 0-2 : VIDEO - gol e sintesi. Brozovic e Lukaku fanno impazzire Conte : E’ l’Inter di Antonio Conte ad imporsi nel derby della Madonnina contro il Milan, nel match valido per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. I nerazzurri si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Marcelo Brozovic e di Romelu Lukaku, controllando l’incontro e avendo occasioni importanti anche prima delle realizzazioni. Un successo, dunque, meritato della Beneamata che ottiene il quarto successo in ...

Milan-Inter - Conte senza messe misure : “volevo fare bella figura. Litigio Lukaku-Brozovic? Ad averne…” : L’allenatore nerazzurro si è complimentato con i propri giocatori per il successo nel derby, tornando sul Litigio tra Lukaku e Brozovic Primo derby della Madonnina e prima vittoria per Antonio Conte, che rimane in testa alla classifica con la sua Inter dopo quattro vittorie in quattro partite. Massimo Paolone/LaPresse L’allenatore nerazzurro ha espresso la propria soddisfazione per questo risultato ai microfoni di DAZN, ...

Inter - Conte soddisfatto : “Il pari in Champions ci ha dato la carica. Dobbiamo essere più smaliziati” : Ha fatto suo il primo derby della Madonnina. Antonio Conte è Contento per la vittoria dell’Inter nella sfida tutta milanese di San Siro. Queste le sue parole a fine gara ai microfoni di Dazn. “Era un derby, sono sempre partite speciali, mai facili da vincere. Siamo soddisfatti, i ragazzi hanno giocato bene. Venivamo da una prestazione che ci ha lasciato amaro in bocca, ma allo stesso tempo ci ha dato carica. Contento per i ...

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEGLI ANTICIPI DI SABATO 21 SETTEMBRE VIDEO E GOL DI Milan-Inter 0-2 Pagelle Milan-Inter 0-2 Milan: Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 5, Rodriguez 5 (dal 72′ Hernandez, 6); Kessié 6, Biglia 5, Calhanoglu 5,5 (dal 64′ Paquetà, 5,5); Suso 6, Leao 5,5 (dall’83’ Rebic, 6), Piatek 5. Inter: Handanovic 6,5; Godin 6,5, De Vrij 7, Skriniar 7; ...

Milan-Inter - Lukaku stregato da Conte : “volevo un allenatore così. Scudetto? Non ho intenzione di parlarne” : L’attaccante dell’Inter ha parlato a caldo dopo il derby con il Milan, esprimendo la propria soddisfazione per essere allenato da Conte E’ stato uno dei protagonisti del derby della Madonnina, Romelu Lukaku ha chiuso il match di San Siro bissando il gol di Brozovic e stendendo un Milan alquanto opaco. Massimo Paolone/LaPresse L’attaccante belga si è già preso l’Inter, merito anche di Antonio Conte, allenatore ...