Corrado Tedeschi | Non mi chiamano più in televisione | non sono inserito in giri di

(Di martedì 24 settembre 2019), conduttore garbato all'angolo del ring. In scena con Debora Caprioglio nell'Amore mio aiutami che fu di Alberto Sordi, al Manzoni di Roma, l'artista ligure è stato intervistato dal quotidiano Leggo a proposito della relazione che lo lega al teatro e alla, mezzo da cui latita da alcuni anni."Nel teatro si lavora con dei professionisti, nellainvece non è sempre così", ha rivelato ai microfoni del giornale, lasciando intendere di non aver trovato negli ambienti del piccolo schermo quella stessa scrupolosità e integrità cheproprie del palcoscenico. E nemmeno lo stesso senso di giustizia, giacché, nonostante il dichiarato successo di ascolti e gradimento delle sue ultime trasmissioni - Cominciamo bene e Sabato, domenica e..., entrambe in onda su Rai 3 a metà degli anni 2000 - non è stato più preso in considerazione per altri o nuovi ...

