Clima | a rischio crollo pezzo di ghiacciaio sul Monte Bianco Chiusa strada a Courmayeur

Clima - rischio crollo pezzo di ghiacciaio sul Monte Bianco. Chiusa strada di Courmayeur : Potrebbe crollare a breve una parte del ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco. La massa a rischio collasso è di circa 250 mila metri cubi. A dare l’allarme oggi sono state le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione Montagna sicura, registrando un’accelerazione del movimento che ha raggiunto la velocità di 50-60 centimetri al giorno. Il Comune di ...

Clima : in campagna temperature più basse di 2°C - l’agricoltura il settore più a rischio : “La differenza di temperatura estiva delle aree urbane rispetto a quelle rurali raggiunge spesso valori superiori a 2°C nelle città più grandi anche perché campi coltivati e piante da frutto svolgono un ruolo centrale di contrasto dell’inquinamento anche ripulendo l’aria dall’anidride carbonica e dalle sostanze inquinanti come le polveri PM10“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base del Rapporto Ispra sul consumo di suolo in ...

Il rischio geo-idrologico nel Salento Leccese : lo stato delle conoscenze tra dati storici e cambiamenti Climatici : Analizzare lo stato delle conoscenze tra dati storici e cambiamenti climatici quale momento di riflessione e di confronto tra esperti del mondo della ricerca e della gestione territoriale su un tema sempre più sentito tra i cittadini, questo l’obiettivo del convegno “Il rischio geo-idrogeologico nel Salento Leccese – lo stato di conoscenza tra dati storici e cambiamenti climatici”, convegno in programma il prossimo 24 settembre, alle ore ...

Toscana - è “l’anno nero dell’apicoltura”. Produzione di miele ai minimi : colpa di Clima - pesticidi e siccità. “A rischio anche i raccolti” : Dall’Isola d’Elba all’Appennino Pistoiese fino al Valdarno, per gli apicoltori della Toscana è stato l’anno peggiore che riescano a ricordare. Francesca Giudici e Duccio Pradella, con 350 alveari all’isola d’Elba, hanno prodotto solo 5 kg di miele ad alveare, rispetto ai 25 degli anni passati. La siccità e il caldo del mese di giugno non hanno permesso alle piante di produrre il nettare, perciò Duccio e Francesca hanno avuto bisogno di molte ...

Big Oil declassata in blocco da Redburn per il rischio Clima : Nessuna compagnia petrolifera si merita più un «buy» dalla società di ricerca: il settore correrebbe un «rischio esistenziale» a causa delle misure imposte dalla lotta contro il cambamento climatico

Cambiamenti Climatici - un servizio per la riduzione del rischio disastri in Europa sulla base dei dati Copernicus : Copernicus è il principale programma di osservazione terrestre dell’Unione Europea che osserva ed esamina il nostro pianeta e l’ambiente a favore dei cittadini. Copernicus “fornisce informazioni autorevoli sul clima del passato, del presente e del futuro, così come strumenti per permettere strategie di mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici”, si legge sul suo sito. Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio ...

Somalia - 5 milioni a rischio carestia : è l’effetto dell’emergenza Climatica : La Somalia è alle prese con una nuova crisi umanitaria che vede 2 milioni di persone affette da malnutrizione acuta e altri 3 che non hanno cibo sufficiente. Per le agenzie dell’Onu questa crisi e’ la manifestazione diretta dell’emergenza climatica che colpisce con maggior forza il Paese del Corno d’Africa, uscito nel 2017 da un lungo periodo di siccita’. Nei mesi scorsi meno della meta’ della popolazione ...

Clima : 6 milioni di italiani vivono in aree a rischio alluvioni : Sono oltre 6 milioni le persone che in Italia risiedono in territori a rischio alluvioni ai quali si aggiunge circa un milione di cittadini in pericolo per le frane, con il 91% dei comuni italiani che si trova in territori con problemi idrogeologici. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra in riferimento allo studio pubblicato su Nature dal quale emerge che il cambiamento Climatico ha un effetto diretto anche ...

Emergenza Climatica - le multinazionali cambiano maschera. E il rischio estinzione diventa un business : E’ stata solo un’avvisaglia di primavera l’appoggio dei media occidentali al movimento “Fridays for future”, con la facile consacrazione di Greta Thunberg a icona. Ma è con l’estate rovente più raccontata di sempre che i grandi nomi del capitalismo ordoliberista hanno deciso di cambiare la maschera. I 181 manager americani più importanti, riuniti nella business Roundtable, il 19 agosto hanno voluto stendere ...

Incendi - WWF : “L’Amazzonia brucia - a rischio il pilastro del nostro equilibrio Climatico “ : Lo scorso aprile le immagini di Notre Dame in fiamme hanno creato uno straordinario moto d’animo che ha spinto persone in tutto il mondo a piangere e soffrire per Parigi, ma anche a mobilitarsi. Oggi c’è bisogno della stessa voglia di reazione per quello che sta accadendo a quegli ecosistemi unici e irripetibili che non sono stati creati dall’uomo, ma sono fondamentali per la sua sopravvivenza e stanno rischiando di scomparire per ...

Clima - cambiano anche le onde : a rischio metà delle coste mondiali : I cambiamenti Climatici causano modifiche anche nelle onde del mare. Esse varieranno infatti in altezza, forma e direzione e questo avrà un impatto su circa la metà delle coste nel mondo. Lo rileva una ricerca australiana condotta da un gruppo di scienziati della Griffith University che hanno effettuato circa 150 simulazioni per prevedere i cambiamenti del ‘Clima ondoso’ entro la fine del secolo. Secondo lo studio, circa il 5% delle ...

Cambiamenti Climatici - rapporto IPCC : “Mezzo miliardo di persone in zone a rischio desertificazione - aumento di incendi nel Mediterraneo” : Nel mondo, la disponibilità di cibo e acqua potabile rischia di diminuire con l’aumento e la frequenza degli eventi climatici estremi. L’allarme arriva dal nuovo rapporto dell’IPCC, il gruppo intergovernativo dell’Onu sul cambiamento climatico, che oggi ha diffuso alcune stime per il 2050. Preoccupante la situazione relativa alle risorse idriche: già mezzo miliardo di persone vivono in zone a rischio desertificazione. Gli ...

Cambiamenti Climatici : 3 - 4 milioni di case americane a rischio inondazioni per l’innalzamento del livello del mare entro il 2100 [DATI] : Incontrollate emissioni di gas serra esporranno 3,4 milioni di case esistenti lungo le coste statunitensi (valore di 1,75 trilioni di dollari) ad un rischio annuale di inondazione del 10% o più entro il 2100, secondo uno studio di Climate Central e Zillow. Nel 2012, l’uragano Sandy si è abbattuto sul New Jersey, producendo una grande storm surge e danneggiando o distruggendo diverse migliaia di case. Negli anni seguenti, i costruttori hanno ...

Il tornado di Fiumicino - un fenomeno estremo figlio dei cambiamenti Climatici : Roma è sempre più ad alto rischio eventi meteo estremi [DATI - FOTO e VIDEO] : Nella violenta ondata di maltempo che a fine luglio ha colpito il Centro-Nord, spicca senza dubbio il violento tornado che si è abbattuto su Fiocene, frazione di Fiumicino, nel Lazio. Il tornado ha prodotto grandi danni e soprattutto una giovane vittima, Noemi Magni, 27 anni che, uscita in auto, si è ritrovata catapultata con tutta la vettura dai forti venti. La giovane viaggiava a bordo di una Smart, dal peso di 935kg. Sotto la spinta dei ...