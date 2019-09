Sciopero 27 settembre ATM a Milano | disagi per metro | tram e bus

Sciopero treni Trenord : oggi 22 settembre/ Corse domenica a rischio - orari e stop : Sciopero treni Trenord oggi 22 settembre 2019: domenica con Corse a rischio in Lombardia, senza fasce di garanzia e stop di 24 ore

Sciopero trasporti 27 settembre : stop di mezzi pubblici e treni sul territorio nazionale : In data 27 settembre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da USB, a cui si sono aggiunti anche altri sindacati. Sarà un venerdì nero per il settore dei trasporti, con agitazioni su tutto il territorio nazionale. Attesi disagi nelle grandi città a causa dello stop di mezzi pubblici e treni. A Milano incroceranno le braccia i dipendenti di ATM per 24 ore. Oltre alle linee in superficie, ...

Friday For Future : milioni di giovani in tutto il mondo oggi in Sciopero per il clima. In Italia il flash-mob il 27 settembre : milioni di volti. milioni di colori. Un solo ideale: la salvaguardia del nostro pianeta. oggi, Venerdì 20 settembre i ragazzi di tutto il mondo stanno tornando a protestare nelle città in occasione del Friday For Future. Si tratta della seconda protesta di massa dopo quella avvenuta a Marzo. 1 milione e mezzo circa di giovani in tutto il mondo si ritroveranno oggi dopo essere stati ispirati nella loro protesta dall’attivista ...

Sciopero Cotral : venerdì 20 settembre bus fermi 24 ore : Roma – Cotral informa che il prossimo 20 settembre le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno Sciopero della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8.30, alla ripresa del servizio alle ...

Sciopero scuola 18 settembre : mercoledì di protesta per il personale Ata e Itp : Lo Sciopero del 18 settembre è stato indetto dalla federazione Unicobas per ribadire, tra le altre cose, "il diritto...

Sciopero scuola 27 settembre : protestano docenti e personale Ata - lezioni a rischio : In data venerdì 27 settembre 2019, contemporaneamente allo Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, andrà in scena lo Sciopero del comparto scuola. La comunicazione è stata riportata anche dal MIUR attraverso una nota ministeriale alcuni giorni fa. Ad incrociare le braccia sarà il personale docente, dirigente e ATA su tutto il territorio nazionale. Saranno così a rischio le lezioni in classe per gli studenti. A proclamare ...

Sciopero dei trasporti pubblici - le motivazione dell'astensione il 16 settembre : Pescara - Il trasporto pubblico in Abruzzo si ferma per 4 ore lunedì 16 settembre, numerose sono le motivazioni che costringono gli autoferrotranvieri allo Sciopero ed a manifestare contro la politica dei trasporti della Giunta Regionale sono le seguenti Sub affidamenti autolinee e assenza delle garanzie sull’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri Ritardo sull’attuazione dei vincoli in tema di aggiudicazione delle linee TPL con relativa ...

Fridays for Future : anche a Reggio Calabria Sciopero per il clima il 27 settembre : Venerdì 27 settembre anche a Reggio Calabria avrà luogo una manifestazione in occasione del terzo sciopero globale per il clima, organizzato dal movimento per l’ambiente “Fridays for Future” nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. “Sono soddisfatto che la mia città aderisca allo sciopero globale che coinvolge i giovani di tutto il mondo e che sia attenta alle questioni climatiche, oggi particolarmente care alla mia ...

Sciopero autobus a Roma : linee in periferia a rischio lunedì 16 settembre : Sono numerosi gli scioperi attesi per le prossime settimane nel settore dei trasporti. In alcune città d'Italia ci saranno disagi a causa dello stop dei mezzi pubblici. A Roma, per esempio, sono programmate un paio di agitazioni sindacali, la prima delle quali si terrà lunedì 16 settembre e coinvolgerà il personale del consorzio Roma TPL. A promuoverla è stata la sigla USB Lavoro Privato che lamenta inadempienze contrattuali e ritardi nel ...

Bari - chiude lo stabilimento di caffè Saicaf : 40 posti di lavoro a rischio. I sindacati : “Sciopero ad oltranza dal 12 settembre” : Quaranta posti di lavoro a rischio per la chiusura dello stabilimento Saicaf di Bari. La storica fabbrica di torrefazione, attiva nel capoluogo pugliese dagli Anni Trenta, ha deciso di sospendere la produzione, nella quale sono occupate 40 persone, a fine mese. Per questo i sindacati Flai e Uila hanno indetto lo sciopero ad oltranza dal giovedì 12. L’astensione dal lavoro andrà avanti “fino a quando dall’azienda non giungeranno gli ...

Sciopero aerei 23 settembre : protesta del personale di Alitalia e voli a rischio : Lo scorso 6 settembre sarebbe dovuto svolgersi lo Sciopero del personale di Alitalia. I sindacati ANPAC, ANPAV e ANP hanno differito la protesta al mese di ottobre. Sono stati così scongiurati i disagi per i passeggeri. L’agitazione di 24 ore a livello nazionale, sotto invito del Ministero dei Trasporti, è stata rimandata al mese prossimo, ma nel corso delle settimane a venire assisteremo ad altri scioperi nel comparto aereo. In data lunedì 23 ...

Sciopero Roma Tpl indetto per 16 settembre : a rischio autobus periferici : Roma – E’ stato indetto uno Sciopero dei trasporti per lunedi’ 16 settembre, che riguardera’ i lavoratori del consorzio Roma Tpl, che gestisce un centinaio di linee periferiche della Capitale. Lo Sciopero’ e’ previsto per tutta la giornata, con le fasce di garanzia: iniziera’ alle ore 8.30 e durera’ fino alle 17, poi riprendera’ dalle 20 fino a fine servizio. Il servizio sara’ invece ...

Sciopero AEREI - NAPOLI E ATM MILANO - OGGI 6 SETTEMBRE/ Agitazione al via e disagi : SCIOPERO Atm MILANO, NAPOLI e AEREI, OGGI 6 SETTEMBRE. Agitazione al via e disagi per i viaggiatori. Le ragioni dello SCIOPERO di Sol Cobas

Sciopero Atm Milano - Napoli - aerei : oggi 6 settembre/ Volo cancellato? Ecco cosa fare : Sciopero Atm Milano, Napoli, aerei: oggi 6 settembre. Nel caso in cui il vostro Volo cancellato Ecco alcune indicazioni su come muoversi