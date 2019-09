Perché Maggie Civantos ha lasciato Vis a Vis e quando Macarena tornerà in scena

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Dalla terza stagione è sparita al secondo episodio,il suo personaggio è entrato in coma dopo essere stato stritolato in una lavatrice, mahaVis a Vis in modo non definitivo, per farvi ritorno nella quarta stagione in arrivo su Netflix il 25 settembre. All'epoca della messa in onda su Fox nel 2018, la sparizione del personaggio diFerreiro spiazzò il pubblico della serie: la ragazza di buona famiglia finita in galera per una truffa di cui è autrice ma vittima allo stesso tempo è in fondo la protagonista della serie ed è attraverso il suo punto di vista, estraneo al crimine e all'ambiente penitenziario, che il pubblico scopre la vita all'interno del carcere, i suoi meccanismi e le sue regole. Lanon ha preso parte all'intera stagione della serie spagnolaimpegnata in altri progetti, tra cui spettacoli teatrali e Le Ragazze ...

