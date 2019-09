Meghan Markle e Harry arrivano a Città del Capo | Archie è cresciuto

Fonte : dilei

(Di lunedì 23 settembre 2019)sono arrivati adel, in Sud Africa per un tour di 10 giorni. Con loro il piccolo. I Duchi del Sussex sono dunque volati in Africa con un aereo di linea, dopo le polemiche sui jet privati. Questo viaggio ha un significato speciale, perché è il primo per il figlio della coppia, nato lo scorso 6 maggio. Come il suo cuginetto George, primogenito di Kate Middleton e William, che andò in Australia quando aveva pochi mesi, anchecosì piccolo è impegnato in un tour intercontinentale. Baby Sussex è sceso dall’aereo in braccio a mamma, indossando una tuta blu e un cappellino bianco di lana con pon-pon che è identico a quello indossato da papàquando era piccolo. È dallo scorso luglio che non si vede in pubblico ed è davvero. Mentre Ladyè apparsa più sicura nel gestirlo.è il vero protagonista di questo ...

IOdonna : #MeghanMarkle, svelati da Patrick J Adams alcuni scatti inediti sul set di #Suits - HuffPostItalia : Meghan criticata per l'outfit scelto per il matrimonio a Roma: 'Che cattivo gusto!' - VanityFairIt : Non c'è pace per Meghan Markle -