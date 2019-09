Con fotocamera da 100MP lo Xiaomi Mi MIX Alpha | anche se non pieghevole

Consigli sulla miglior fotocamera bridge : guida all’acquisto 2019 : Esplorare il mondo della fotografia digitale è compito assai arduo per gli esperti del settore, per non parlare di coloro che sono ansiosi di individuare a fine settembre 2019 la miglior fotocamera bridge. Oggi, pertanto, cercheremo di fornirvi un contributo sotto questo punto di vista, senza sparare sentenze. La nostra volontà, infatti, consiste solo nel fornirvi qualche dritta, affinché tutti possano procedere eventualmente con un acquisto in ...

Vivo 17 Pro è il primo smartphone Con doppia fotocamera popup : Dall'India arriva la notizia del lancio di Vivo V17 Pro, smartphone che si caratterizza per un design curato sin nei minimi particolari L'articolo Vivo 17 Pro è il primo smartphone con doppia fotocamera popup proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro Exclusive Edition è disponibile in Cina Con Snapdragon 855+ - 12 GB di RAM e tripla fotocamera posteriore : Come anticipato un paio di giorni fa, Redmi K20 Pro Exclusive Edition è stato lanciato oggi in Cina e come previsto lo smartphone è alimentato dal SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 855 Plus con clock a 2.96GHz e GPU Adreno 640 con overclock a 672MHz. Il dispositivo viene fornito con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, la configurazione più elevata mai offerta da Xiaomi o Redmi. L'articolo Redmi K20 Pro Exclusive Edition è disponibile in ...

Huawei brevetta uno smartphone Con fotocamera ribaltabile simile allo ZenFone 6 : Le immagini renderizzate di un nuovo brevetto di design depositato da Huawei su EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) mostrano uno smartphone con modulo fotocamera ribaltabile in modo simile a quanto visto con ASUS ZenFone 6. Questo brevetto di design è scaduto il 18 giugno 2019, quindi potrebbe diventare parte di uno dei prossimi smartphone Huawei, magari nella prossima serie P40, ma potrebbe trattarsi solo di un ...

Fotocamera - prcessore - OS e batteria del Huawei Mate 30 Pro : le ultime Conferme : Arrivano nuove conferme sul conto del Huawei Mate 30 Pro, almeno per quanto riguarda gran parte delle specifiche chiave che lo riguarderanno (processore, Fotocamera, sistema operativo e batteria). Secondo quanto riportato da SlashLeaks, il device monterà una quadrupla Fotocamera con un sensore da 40MP Movie/Cine, un altro sensore da 40MP di tipo SuperSensing, un teleobiettivo da 8MP ed un 3D Depth Sensing Camera. Il Huawei Mate 30 Pro sarà ...

Xiaomi Mi9 Lite : ampio display OLED Con super fotocamera frontale : Da Xiaomi un nuovo smartphone dal raffinato design con schermo da 6,3 pollici e camera anteriore da ben 32 MP

Il codice di Google Fotocamera 7.0 e Android 10 Continuano a svelare nuove funzioni : Il codice della versione 7.0 di Google Fotocamera ci svela alcune delle novità su cui stanno lavorando gli sviluppatori del colosso di Mountain View L'articolo Il codice di Google Fotocamera 7.0 e Android 10 continuano a svelare nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Il primo Smartwatch Android Con doppia Fotocamera e 3GB RAM : Kospet Vision : A poca distanza dal lancio ufficiale del Kospet Optimus che abbiamo già recensito, il brand cinese – oramai divenuto famoso nel campo degli Smartwatch Android con prodotti dall’ottima qualità costruttiva e dal buon rapporto qualità/prezzo leggi di più...

Vivo NEX 3 5G si mostra in quattro nuove foto Con fotocamera circolare e un colore molto particolare : Il Vivo NEX 3 5G è comparso online in quattro nuove foto che ne mostrano il design e una colorazione molto particolare, ormai non ha più alcun segreto. L'articolo Vivo NEX 3 5G si mostra in quattro nuove foto con fotocamera circolare e un colore molto particolare proviene da TuttoAndroid.

Tante novità in arrivo Con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che cosa c’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Migliorerà la fotocamera Con l’inaspettata patch per il Samsung Galaxy S8 del 13 settembre : Vanno analizzate anche oggi 13 settembre, con grande attenzione, alcune novità riguardanti il Samsung Galaxy S8. Il motivo? Dopo avervi parlato di una nuova patch durante il mese di agosto con un articolo specifico, oggi abbiamo preso atto di un ulteriore pacchetto software. Si tratta di un aggiornamento dal peso non indifferente, considerando il fatto che è stata superata la soglia dei 500 MB. Ragion per cui non siamo al cospetto del solito ...

Realme RMX1991 è stato certificato Con Snapdragon 730G e fotocamera posteriore quadrupla da 64 MP : Dopo i recenti rumor, un nuovo smartphone Realme è stato certificato dall'ente cinese TENAA con il numero di modello RMX1991, confermando caratteristiche quasi simili a quelle di Realme XT, tra cui uno schermo Samsung AMOLED da 6,4 pollici, una fotocamera posteriore quadrupla da 64 MP e una batteria da 4000 mAh, ma sarà alimentato dal SoC Snapdragon 730G anziché dallo Snapdragon 712 e sarà dotato di una fotocamera frontale da 32 MP inceve che ...

Il primo Smartwatch Con Face Unlock - NFC - Ricarica Wireless e Doppia fotocamera : KOSPET Prime : A poca distanza dal lancio ufficiale del KOSPET Optimus che abbiamo già recensito, il brand cinese – oramai divenuto famoso nel campo degli Smartwatch Android dall’ottima qualità costruttiva e dal buon rapporto qualità/prezzo – non leggi di più...

Fotocamera e chiamate al top per Honor 20 Pro Con patch B154 : Da poco arrivato sul mercato, il tanto decantato Honor 20 Pro comincia a far parlare di sé anche per gli aggiornamenti software assicurati dal produttore. Proprio in questi giorni, come vi abbiamo riportato prontamente, stiamo assistendo a diverse segnalazioni da parte degli utenti che hanno iniziato a ricevere l’upgrade di agosto. A maggior ragione tenendo a mente la natura di un pacchetto software che potrebbe riservarci più novità di quanto ...