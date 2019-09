Batman sta per tornare e il teaser Catturate il Cavaliere sembra rimandare a

«The Batman» - Christian Bale : «Robert Pattinson è la scelta giusta» : I film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereNessuna invidia, nessun risentimento. Christian Bale, al fuoco polemico dei ...