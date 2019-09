Barbara D’Urso ospita Matteo Salvini e si spinge oltre il trash | verso la propaganda E

Ascolti Barbara D’Urso - Imma Tataranni e Giletti : dati serata di ieri : Ascolti Live Non è la d’Urso, fiction Imma Tataranni, Il borghi dei borghi e Non è L’Arena È stata una domenica di fuoco quella di ieri sera, con la seconda puntata di Live Non è la d’Urso, le prime della fiction Imma Tataranni, Non è l’Arena e Il Borgo dei Borghi. Dopo il “flop” di Ascolti di settimana scorsa, Barbara d’Urso ha sfoderato gli artigli e ha messo in piedi una puntata ricca di ospiti e ...

Giletti tuona a Non è L’Arena : frecciata velenosa a Barbara d’Urso? : Non è L’Arena, Massimo Giletti furioso: “Chi si vanta di essere sotto testata giornalistica…!” Ha perso un po’ le staffe, in un certo senso, Massimo Giletti nella puntata di Non è L’Arena di oggi, domenica 22 settembre 2019, durante la lunga ospitata di Pamela Prati: parlando delle due agenti, le ormai famosissime Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, il conduttore si è infatti lasciato andare ad un lungo ...

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. ...

Live Non è la d’Urso - Barbara confessa : “Siamo in difficoltà” : Barbara d’Urso, inconveniente con il video wall a Live: “Abbiamo avuto dei problemi” Puntata finora aspramente criticata, quella attualmente in onda a Live Non è la d’Urso, per via di Matteo Salvini, delle sue reiterate dichiarazioni e per un confronto con cinque sferati che ha oltrepassato il limite di uno spot pubblicitario pro-Salvini. Dopo la toccante intervista a Loredana Bertè è arrivato il momento di parlare di ...

Non è la d’Urso : Alba Parietti contro il pubblico - interviene anche Barbara : Alba Parietti sbotta contro il pubblico di Live – Non è la d’Urso: interviene anche Barbara Alba Parietti se la prende con il pubblico in studio a Live – Non è la d’Urso. In trasmissione è giunto Matteo Salvini che ha avuto uno scambio rovente di opinioni con la showgirl. I troppi applausi riservati al […] L'articolo Non è la d’Urso: Alba Parietti contro il pubblico, interviene anche Barbara proviene da Gossip ...

Barbara D’Urso : Camila Raznovich rompe il silenzio sulla sfida con Live : Camila Raznovich sfida Live Non è la d’Urso con Il borgo dei borghi: “Previste 5 serate” Camila Raznovich sfida Barbara d’Urso con uno show nuovo di zecca: Il borgo dei borghi! Il programma, formato da cinque puntate, sarà trasmesso questa sera su Rai 3 andando a sfidare la bella conduttrice partenopea con il suo, ormai storico, Live Non è la d’Urso. In ciascuna delle prime quattro puntate, saranno presentati i ...

Andrea Damante : flirt con la Canessa? La verità da Barbara d’Urso : Andrea Damante e Guendalina Canessa insieme? Lei: “Boiate!” In questi ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sulla vita privata di Andrea Damante che hanno creato un vero e proprio putiferio mediatico. Di cosa si tratta? In una diretta fatta una mattina da Guendalina Canessa su instagram, molti fan hanno notato un particolare molto interessante: in quella circostanza ha indossato la stessa maglietta che più volte ha ...

Domenica Live e Live Non è la D’Urso : Gli ospiti Della Domenica di Barbara d’Urso! : Barbara d’Urso Domenica sarà impegnata con la prima puntata di Domenica Live e la seconda di Live non è la D’Urso. Una giornata ricca di ospiti e grandi sorprese. Ecco le anticipazioni sulla Domenica di Barbara D’Urso! Inizia la Domenica da urlo di Barbara d’Urso, impegnata già nel pomeriggio con Domenica Live che torna dopo un periodo di vacanza con uno studio tutto nuovo. Una prima puntata quella che Barbara d’Urso ha ...

Barbara D’Urso sfida Massimo Giletti : da lei Matteo Salvini con Asia Argento e Alba Parietti. A Non è l’Arena c’è invece Pamela Prati : “Abbiamo importanti documenti inediti” : Si infiamma la domenica televisiva e promette scintille: torna Non è l’Arena su La7, su Rai1 debutta la fiction Imma Taratanni e su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento di Live Non è la D’Urso. In attesa del ritorno di Fabio Fazio sulla seconda rete del servizio pubblico non mancheranno colpi di scena perché, dopo il flop di ascolti al debutto con appena l’11% di share, Barbara D’Urso si affida alla politica per ...

Massimo Giletti - stoccata a Barbara D’Urso : un colpo che fa male. Ma precisa : “La rispetto” : Massimo Giletti non è uno che le manda a dire. Anni fa se ne andò dalla Rai sbattendo la porta per quella che definì una questione di principio. Da quando è in pianta stabile su La7, il suo Non è l’Arena ha conquistato consensi e applausi e adesso è pronta tornare. Via domenica 22 contro un avversario mica da ridere: la trasmissione si scontrerà con Fabio Fazio su Rai Due, con la fiction Imma Tataranni su Rai Uno e con Live – Non è la D’Urso su ...

Barbara D’Urso - doccia fredda a Pomeriggio 5 : “Basita - andrò a fondo” : Barbara d’Urso, doccia fredda a Pomeriggio 5: “Basita, andrò a fondo”. Colpo di scena in diretta sulla storia del matrimonio ‘intossicato’, la conduttrice mette in guardia l’ospite A Pomeriggio 5 sono di nuovo sbarcati i due sposini (Deborah e Cristiano) che hanno aggiunto nuovi dettagli alla spiacevole vicenda vissuta durante il loro matrimonio. Barbara d’Urso li […] L'articolo Barbara ...

Luca Onestini ospite da Caterina Balivo. L’affondo a Barbara D’Urso è pesantissimo : gelo totale : In queste settimane si stanno rincorrendo voci secondo le quali l’ex tronista di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Luca Onestini e Ivana Mrazova siano in crisi. L’ex concorrente del Grande Fratello, il reality Mediaset in cui ha conosciuto Ivana, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, in onda su Rai 1, ha smentito, anche se indirettamente, quanto il web sospetta.\\ \\ Luca Onestini è sempre stato ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti : “Non sono contro Barbara d’Urso” : Massimo Giletti parla di Barbara d’Urso alla conferenza stampa di Non è l’Arena È stata presentata oggi alla stampa la nuova edizione di Non è l’Arena da domenica su La7. Durante la conferenza stampa, Massimo Giletti ha parlato di Barbara d’Urso e ha dichiarato: “Non sono contro la D’Urso, rispetto molto Barbara.” E ha proseguito dicendo che una persona come la d’Urso che fa centinaia di ore di ...