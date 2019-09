Minacce di morte da no vax per la mia pagina Fb | la storia di Alice

Varese : estorsione per 300mila euro e Minacce di morte - arrestato : Milano, 21 set. (AdnKronos) - "Se oggi non sistemo, l’unica cosa che deve cercare sarà un posto sicuro, dove non vi trovo mai, né lei e né chi le sta vicino". Erano queste le parole che un uomo di 50 anni, arrestato dalla guardia di finanza di Busto Arsizio, in provincia di Varese, diceva alle sue v

Gazzetta : Minacce di morte a Ferrero. Si rinforza la sicurezza per la partita contro i granata : Dopo il tentato assalto dell’altra notte ai danni di Ferrero in un ristorante genovese, il livello di allerta in casa Sampdoria è altissimo e l’allarme continua a crescere. La Gazzetta dello Sport racconta che il presidente ha ricevuto messaggi di morte sui social e attraverso lettere anonime. Tuttavia non si è lasciato intimidire e ieri è rimasto a Genova. Ha seguito gli allenamenti della squadra, come aveva già fatto dall’inizio ...

Fabio Sanfilippo - il giornalista Rai : “Ricevo Minacce di morte. Salvini ne risponderà in Tribunale”. Il leghista : “Ma ci fa o ci è?” : “Ricevo valanghe di minacce, anche di morte. Ne risponderà, il signor Salvini. Ovviamente in Tribunale”. Il caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, con un altro post su Facebook annuncia che denuncerà l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo le polemiche scatenate da un altro suo post del 4 settembre scorso in cui ha attaccato duramente il leader della Lega. La Rai sta valutando un provvedimento ...

Caso Bellanova - dopo battuta Minacce di morte a Capezzone - Giordano : 'Paese non libero' : E' finito in una vera e propria bufera Daniele Capezzone dopo che, su Twitter, aveva scelto di commentare in maniera ironica quello che era stato l'outfit scelto dal neo Ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova al Quirinale. "Carnevale? Halloween", aveva scritto il giornalista, suscitando l'indignazione di migliaia di persone che hanno provato a sensibilizzarlo sul fatto che la politica andrebbe, eventualmente, commentata su altri aspetti. E ...

As : eliminate le Minacce di morte per Pogba su Twitter : Non solo insulti razzisti ma anche minacce di morte su Twitter per Pogba che ieri sera in Premier ha fallito il penalty del possibile vantaggio contro il Wolverhampton. Lo United è subito intervenuto dichiarando che avrebbe identificato i colpevoli e ha eliminato i commenti e bloccato i tifosi in questione. Come riferisce As questi commenti sono stati eliminati e gli account degli utenti che hanno minacciato il calciatore dello United sono ...

Tool : la band ha ricevuto Minacce di morte se non fosse uscito il nuovo album : Molte volte i fan di un artista diventano esasperati fino a raggiungere azioni decisamente eccessive: nel caso dei fan dei Tool che quest'estate finalmente potranno ascoltare il tanto atteso nuovo album dei loro beniamini, si è arrivati addirittura alle minacce di morte. A raccontarlo è stato il batterista della band, intervistato da Metal Hammer: evidentemente tredici anni senza nuovi brani hanno fatto impazzire i fan del gruppo. minacce di ...

Square Enix cancella i tornei di Starwing Paradox a causa di nuove Minacce di morte : Durante questo fine settimana in Giappone sarebbero dovuti partire i tornei dedicati a Starwing Paradox, il gioco arcade di Square Enix. Sfortunatamente la società ha dovuto cancellare gli eventi in seguito a nuove minacce di morte.Secondo una dichiarazione ufficiale di Square Enix, sono arrivate diverse minacce di morte contro il team che gestisce Starwing Paradox. Square Enix ha segnalato le minacce e sta collaborando pienamente con la ...

Evra : “Pogba amato alla Juve - a Manchester no”. Poi svela un retroscena del 2011 : “Ricevute Minacce di morte…” : “Non so cosa possa riservare il futuro di Paul, so solo che si è sentito davvero amato alla Juventus, mentre a Manchester non ha sentitolo stesso affetto“. Queste le parole di Patrice Evra, in un’intervista al britannico ‘Mail’, riguardante l’amico ed ex compagno Pogba. “Ci dimentichiamo sempre di cosa è fatto un calciatore. Quando gioca male, allora si può criticare, ma se gioca bene basta ...

Sandro Ruotolo - Minacce di morte : ‘Fossero tutti come te con un proiettile alla nuca ne toglieremmo 6’ : A riportarlo è La Federazione nazionale della stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania.Continua a leggere

Mario Adinolfi foto choc con la pistola/ 'Per difendermi dalle Minacce di morte' : Mario Adinolfi su Instagram con la foto choc: armato di pistola contro le minacce di morte che ha ricevuto. Dai social a Vasco Rossi, gli 'spari sopra'..

Mario Adinolfi si esercita con la pistola : “Devo imparare a difendermi da Minacce di morte” : "Per cinque anni, innumerevoli minacce di morte. E allora imparare a difendersi, semplicemente saper maneggiare un’arma è meglio che non saperlo fare se si è pubblicamente esposti": questa è la frase pubblicata sui social, insieme a una foto in cui si allena con la pistola al poligono di tiro, dal leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi.