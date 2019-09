Live Non è la d’Urso | Barbara confessa | “Siamo in difficoltà”

Fonte : lanostratv

(Di domenica 22 settembre 2019)d’Urso, inconveniente con il video wall a: “Abbiamo avuto dei problemi” Puntata finora aspramente criticata, quella attualmente in onda aNon è la d’Urso, per via di Matteo Salvini, delle sue reiterate dichiarazioni e per un confronto con cinque sferati che ha oltrepassato il limite di uno spot pubblicitario pro-Salvini. Dopo la toccante intervista a Loredana Bertè è arrivato il momento di parlare di Marco Carta e del presunto furto di sei magliette alla Rinascente di Milano. Peccato che ci sia un inconveniente che ha costrettod’Urso a intervenire per spiegare il tutto ai telespettatori: “Siamo in difficoltà perché abbiamo avuto diversi problemi tecnici e abbiamo problemi con il video wall, cercheremo comunque di fare l’intervista a Marco Carta” Marco Carta aNon è la d’Urso: “Non parlo di ...

