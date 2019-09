Roma | autista di bus picchiato a sangue da banda di ragazzini

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 21 settembre 2019) Brutale aggressione ieri sera alle 23.30 ai danni di undi bus Atac. L’uomo, un 56enne, è stato pestato ada otto ragazzi su via Boccea, nella periferia della Capitale, all’interno dell’autobus 46. A determinare l’aggressione il tentativo del conducente di resettare la leva della porta di emergenza del mezzo pubblico poco prima azionata dai giovani. Dopo averl’uomo gli aggressori si sono dati alla fuga. Uno di loro, un 17enne, è stato rintracciato dalla polizia e denunciato a piede libero per lesioni e interruzione di pubblico servizio. L’del bus è stato, invece, soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico Gemelli con 30 giorni di prognosi per rottura del setto nasale. Indagini in corso da parte del commissariato Monte Mario per rintracciare gli altri giovani autori del pestaggio.

virginiaraggi : Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 aggredito di ieri sera in via Boccea da un gruppo di otto ra… - repubblica : Roma, autista del bus li rimprovera: otto ragazzi lo pestano a sangue. Denunciato un 17enne [news aggiornata alle 1… - Agenzia_Ansa : In 8 picchiano l'autista di un bus a Roma. Raggi: 'Episodio vergognoso' #ANSA -