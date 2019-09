Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Come già avvenuto per il caso dellaDiciotti ladiha avanzato richiesta motivata di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno,. Si tratta del caso della. L’autorizzazione allo sbarco era arrivata da parte del Viminale solo quando era arrivata la disponibilità da parte di altri paesi alla redistribuzione. È stato lo stesso segretario leghista a dare la notizia aprendo la lettera dellacatanese da lui ricevuta oggi durante una diretta Facebook. “Laha detto che ho ragione”, sostiene, aggiungendo che il reato che gli veniva contestato era quello di sequestro di persona. “Sul caso dellasono pronto a tutto, anche se il Tribunale dei ministri, come accaduto per il casoDiciotti,rà il processo. Vediamo se anche in questo caso ci sarà ...

Cascavel47 : Nave Gregoretti, procura di Catania chiede l’archiviazione per Matteo Salvini - esesonstufa : RT @HuffPostItalia: 'Busta chiusa arrivata da Procura di Catania...'. Salvini legge in diretta l'archiviazione per la nave Gregoretti https… - M5S_No_Grazie : RT @globalistIT: -