Milano | Salvini al mercato di via Fauchè Schermaglia a suon di cori tra sostenitori e

Milano - "Non affitto a meridionali - io salviniana razzista"/ Respinta 28enne pugliese : Milano, "Non affitto a meridionali, io salviniana razzista". Respinta una 28enne originaria di Foggia in cerca di un alloggio nel meneghino

Salvini-Berlusconi - incontro a pranzo a Milano. Forza Italia : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo” : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”: la stringata nota di Forza Italia inviata alle agenzie nel primo pomeriggio ha riassunto il succo del faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente azzurro Silvio Berlusconi, che si sono incontrati a Milano per stabilire una ripartenza insieme dopo la fine del governo gialloverde e la nascita dell’alleanza tra M5s e Pd. Il vertice si è ...

Milano - rifiuta di affittare casa alla ragazza meridionale : “Io salviniana - razzista al 100%. Ciò che conta è la sua carta d’identità”. L’audio : “Guardi, glielo dico da lombarda, da salviniana. Sono razzista al 100%. Lei è meridionale, non è svizzera, non è la stessa cosa”. È parte del contenuto di un messaggio vocale Whatsapp che una signora di 50 anni di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, ha inviato a una 28enne nata a Foggia dopo averle detto di non volerle affittare casa proprio perché meridionale. L'articolo Milano, rifiuta di affittare casa alla ragazza ...

Matteo Salvini - addio agli Interni? Festeggiamenti al campo rom di Milano : "Evviva - mi ubriaco" : Matteo Salvini non è più il ministro degli Interni dal 5 settembre. Come avranno preso la notizia i rom di Milano? Per scoprirlo, siamo andati nel campo rom situato a via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano. Tra rifiuti in decomposizione e fabbricati fatiscenti, ci siamo addentrati all’int

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Salvini indagato a Milano : denunciato per diffamazione rischia di perdere i "social" : La denuncia era stata presentata a luglio scorso dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Nella querela si...

Carola Rackete lo denuncia - Matteo Salvini indagato. Gli atti alla Procura di Milano : Carola Rackete lo ha denunciato e ora l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini risulta indagato per diffamazione. Gli atti sono stati inviati alla Procura di Milano da quella di Roma in relazione agli insulti social nei confronti della capitana della Sea Watch 3. I magistrati romani, a luglio scors

La lunga campagna di Salvini alla conquista di Milano : “Mi piacerebbe che Rogoredo tornasse ad essere, nell’immaginario collettivo, quella che ci ha lasciato Enzo Jannacci: Andava a Rogoredo, cercava i suoi danée; girava per Rogoredo e vosava come un strascée”, “Cercava i suoi soldi non cercava la droga”, aggiunge Matteo Salvini dal palco improvvisato d

Milano Marittima : Salvini fa il dj al Papeete sulle note di Mameli e sfida Di Maio : Il ministro dell'interno Matteo Salvini è ormai di casa al Papeete Beach, il celebre stabilimento balneare simbolo della movida di Milano Marittima. Amico storico del titolare, l'imprenditore Massimo Casanova (recentemente eletto al Parlamento Europeo, proprio nelle file della Lega), il vice premier è salito in consolle sulle note dell'Inno di Mameli. Poi, dal palco della festa della Lega Romagna di Cervia ha lanciato l'ennesimo aut aut a Luigi ...

Milano - infila ago siringa su auto polizia/ Video - Salvini : "Ennesimo attacco" : Milano, infila ago di una siringa su auto polizia e poi scappa: Video. Salvini: "Ennesimo attacco ai nostri ragazzi". Anche Meloni commenta l'episodio.

Matteo Salvini in consolle a Milano Marittima : cocktail - cubiste e inno. La sinistra impazzisce : Dalla spiaggia di Milano Marittima, Matteo Salvini continua a mandare fuori di testa Repubblica e la sinistra. Ecco l'ultimo video che lo ritrae in consolle al Papeete beach, dove è in corso la festa della Lega Romagna. Il ministro dell'Interno, cocktail in mano e torso nudo, posta per foto e selfie

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il Ministro “errore mio da papà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il Ministro “errore mio da paapà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

Salvini - figlio 16enne sulla moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima. Le opposizioni : “Imbarazzante”. Lui : “Un errore da papà” : Il figlio sedicenne di Matteo Salvini si fa un giro sulla moto d’acqua della Polizia, mentre due persone in costume che si identificano come poliziotti impediscono ai presenti di riprendere. È successo sulle spiagge di Milano Marittima, dove un videomaker di Repubblica si è accorto che il ministro dell’Interno, dopo aver posato per una foto con due agenti, ha dato l’ok per un giro del figlio a bordo del mezzo in dotazione alla ...